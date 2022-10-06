Разработчик анонсировал создание макета российского лунного скафандра

Запаса кислорода в скафандре хватит примерно на шесть-восемь часов нахождения в открытом космосе.

Он будет изготовлен к середине 2023 года, отметили в предприятии "Звезда"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Звезда" изготовит макет лунного скафандра к середине 2023 года. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

"Мы перешли к стадии работ, которые подразумевают изготовление макета лунного скафандра. Макет будет создан к середине 2023 года", - отметили в НПП "Звезда".

Ранее гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков в интервью ТАСС к 70-летию предприятия сообщил о завершении первого этапа научно-исследовательской работы по скафандру для работ на Луне, в результате была определена его концепция. Предполагается, что он будет модульным. Основной задачей является простое обслуживание.

Во вторник глава Роскосмоса Юрий Борисов на конференции "Дни космической науки" в Институте космических исследований РАН сообщил, что темпы развития российской космической программы позволят осуществить первую высадку космонавтов на Луну в 2030 году.