Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Чешские модернизированные Т-72М1 даже в обновленном виде серьезно уступают российским Т-72Б3М. Как сообщает "РГ: русское оружие", в Сети появились фотографии трех "семьдесят вторых", которые немного доработаны и должны быть отправлены нацистским формированиям киевского режима.

Самым значительным внешним отличием от первоначальной версии можно считать установку навесной динамической защиты первого поколения "Контакт" - она предназначена для нейтрализации только старых кумулятивных, не тандемных боеприпасов. Количество элементов на башне несколько увеличено, в то же время на боковых проекциях - наоборот, их значительно меньше, например, напротив автомата заряжания.

Т-72Б3М, в свою очередь, имеет "реактивную броню" нового поколения, успешно противостоящую как реактивным гранатам, противотанковым управляемым ракетам, так и бронебойным подкалиберным снарядам нарезных и гладкоствольных орудий.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Дневной прицел чешского танка, вероятно, остался прежним, ночной, если и доработали, то не принципиально. Наша же машина получила многоканальную "Сосну-У" с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели, дающую возможность вести огонь из пушки обычными боеприпасами и управляющими ракетами, бьющими на 5000 метров.

По некоторым данным, на этих Т-72М1 вместо двигателей в 780 л.с. установили новые, 840-сильные, появившиеся на советских танках серийно еще в середине 80-х. Силовой агрегат российского образца имеет мощность 1130 л.с., что дает преимущество как во время совершения маршей, так и при маневрировании на поле боя.

Первые поставки бронетехники ВСУ из Чехии начались еще апреле, правда присланные тогда боевые машины прибыли в том же виде, в каком их приняли на вооружение в начале 80-х годов. Всего, по разным оценкам, украинские боевики получили несколько десятков танков. Значительное число из них уже уничтожено или захвачено.