Войти
Вестник Мордовии

Модернизированные Чехией Т-72М1 для Украины сравнили с нашими Т-72Б3М

114
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Чешские модернизированные Т-72М1 даже в обновленном виде серьезно уступают российским Т-72Б3М. Как сообщает "РГ: русское оружие", в Сети появились фотографии трех "семьдесят вторых", которые немного доработаны и должны быть отправлены нацистским формированиям киевского режима.

Самым значительным внешним отличием от первоначальной версии можно считать установку навесной динамической защиты первого поколения "Контакт" - она предназначена для нейтрализации только старых кумулятивных, не тандемных боеприпасов. Количество элементов на башне несколько увеличено, в то же время на боковых проекциях - наоборот, их значительно меньше, например, напротив автомата заряжания.

Т-72Б3М, в свою очередь, имеет "реактивную броню" нового поколения, успешно противостоящую как реактивным гранатам, противотанковым управляемым ракетам, так и бронебойным подкалиберным снарядам нарезных и гладкоствольных орудий.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Дневной прицел чешского танка, вероятно, остался прежним, ночной, если и доработали, то не принципиально. Наша же машина получила многоканальную "Сосну-У" с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели, дающую возможность вести огонь из пушки обычными боеприпасами и управляющими ракетами, бьющими на 5000 метров.

По некоторым данным, на этих Т-72М1 вместо двигателей в 780 л.с. установили новые, 840-сильные, появившиеся на советских танках серийно еще в середине 80-х. Силовой агрегат российского образца имеет мощность 1130 л.с., что дает преимущество как во время совершения маршей, так и при маневрировании на поле боя.

Первые поставки бронетехники ВСУ из Чехии начались еще апреле, правда присланные тогда боевые машины прибыли в том же виде, в каком их приняли на вооружение в начале 80-х годов. Всего, по разным оценкам, украинские боевики получили несколько десятков танков. Значительное число из них уже уничтожено или захвачено.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
21.09.2018
Форт Трампа. Американские войска пропишутся в Польше
04.07.2017
Бряцая своим и чужим
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
21.08.2014
НИИ Стали на пороге новых открытий (О вкладе российских разработчиков в создание ДЗ)
31.01.2014
Украина, Греция, Чехия, Италия и Китай намерены принять участие в «Танковом биатлоне-2014» на своей технике
15.10.2012
Экспорт украинской бронетехники в 2005-2011гг.
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100