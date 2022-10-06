США подставили Европе "дружественную подножку". Врагом оказалась не Россия

Диверсия США на "Северных потоках" стала "дружественной подножкой" США для Европы, пишет Haber7. Теперь ЕС вынужден покупать дорогой американский СПГ. Так и работает империалистический капитализм — или международный фашизм — одни выживают и процветают только за счет эксплуатации других.

Эксперты полагают, что кризисы, переживаемые Европой, прежде всего в сфере энергетики, превратились в отличную для США возможность, особенно в долгосрочной перспективе, при этом настоящим врагом для Европы при таком раскладе сил является именно Америка, а не Россия.

Ходы Турции во внешней политике, которая проводится Реджепом Тайипом Эрдоганом и которая ставит во главу угла мир и компромисс, приносят определенные плоды один за другим.

В частности, Турция прилагает серьезные усилия в направлении прекращения российско-украинского военного конфликта. Разработанные в этом контексте дипломатические шаги Турции привлекают внимание всего мира, особенно Европы.

Турция не купилась: выиграла политика баланса

Турция никогда с момента начала российско-украинского кризиса не меняла своей позиции и проводила политику баланса. Известно, что эта позиция, особенно в начале событий, подвергалась серьезной критике со стороны некоторых кругов. Мы становимся свидетелями того, что это недовольство время от времени выражается как в турецком, так и в международном общественном мнении.

Высказывания Мерал Акшенер (Meral Akşener, лидер оппозиционной в Турции Хорошей партии — Прим. ИноСМИ.), называющей себя председателем националистической партии, в поддержку НАТО в ходе российско-украинского кризиса, по-прежнему остаются на слуху. В средствах массовой информации также находят отражение завуалированная критика и угрозы санкций против такой политики Турции со стороны европейских государств, ведомых США.

При этом мы видим, что, после того как Турция благодаря здоровому диалогу, построенному с обоими участниками военного конфликта, как с Россией, так и с Украиной, добилась успехов, получивших признание международной общественности, а негативная критика проводимой Анкарой политики баланса в турецком и международном общественном мнении сменилась позитивной риторикой.

Помимо соглашения о зерновом коридоре, плодами этой политики также стала реализация соглашения об обмене пленными благодаря усилиям Турции.

Опять же благодаря своей позиции Турция в то же время продвинула и укрепила свои политические и торговые связи с Россией и Украиной.

Путинский холод в Европе

С одной стороны, дипломатические достижения Турции приносят некоторые плоды, с другой — для европейских государств, которые собираются ввести санкции даже в отношении российских граждан и которые будут поневоле проводить враждебную политику относительно России, происходящий процесс является очень болезненным.

После того как США и Великобритания запретили импорт энергоресурсов из России, взоры устремились на Евросоюз. С начала спецоперации на Украине в феврале текущего года количество газа и нефти, приобретаемых ЕС у России, постепенно уменьшается.

Европа, обратившаяся к другим странам с целью прекращения импорта российского газа и нефти, сократила долю импорта черного золота из России с 40% до начала спецоперации до 25% по состоянию на начало сентября этого года.

Учитывая, что в прошлом году ЕС закупал у России 40% природного газа, используемого для отопления домов и обеспечения предприятий энергией, утверждается, что после ограничений на голубое топливо Европу ждет очень трудная зима и регион готовится к одному из крупнейших газовых кризисов в истории.

В то время как российско-украинский военный конфликт вызвал падение темпов экономического роста и повышение инфляции в ЕС и мире в целом, сокращение Европой импорта газа и нефти из России в соответствии с требованиями Украины и под усиливающимся давлением со стороны США периодически вызывает серьезную реакцию внутри союза.

Отмечается, что все европейские государства, прежде всего Германия, Великобритания и Франция, находятся в этом процессе под влиянием США и даже практически становятся колониями Америки.

Дружественная подножка Европе: настоящий враг — не Россия, а Америка

Историк-исследователь Эрик Зюсс (Eric Zuesse) дал примечательный комментарий относительно украинско-российского конфликта и позиции Америки.

"Тот факт, что правительство США взорвало “Северные потоки”, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их “дипломатическими” путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — отметил Зюсс.

Подчеркнув, что российский газ подходит Европе гораздо больше, чем сжиженный природный газ (СПГ) прежде всего из Америки и от других поставщиков, Зюсс добавил: "Сейчас уже даже нет никакой надежды на то, что Европа избежит скатывания к привычной модели колоний типа банановых республик того или иного рода".

Историк-исследователь продолжил: "Для России было совершенно естественным быть основным поставщиком энергии в ЕС, потому что Россия является частью Европы, находится на том же континенте, что и другие европейские нации, и поэтому она могла передавать им энергию по трубопроводам. К тому же у России был избыток газа, а другие европейские страны очень нуждались в нем. Ожидается, что так работает международный капитализм, однако империалистический капитализм — или, иначе, международный фашизм — выживает и процветает только за счет эксплуатации других наций".

Настоящий враг: Америка

"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию (не только по трубопроводу, но и контейнерами) по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены. Большинство из них уже покупают у США, которые считаются имперским центром Европы. Настоящий враг: Америка. Миллиардеры, контролирующие США, тоже будут платить дань императору Соединенных Штатов. Это кукловоды, стоящие за “свободным миром”, который на самом деле является новой интернационально-фашистской империей. Как сказал Барак Обама (Barack Obama), Америка — “незаменимая нация”, а это означает, что все остальные нации, в данном случае народы Европы, “заменимы”. Теперь эти бывшие имперские нации, наконец, почувствуют, что такое быть “незаменимой нацией”", —заключил эксперт.

Автор: Озгюр Гюндюз (Özgür Gündüz)