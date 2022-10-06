США не считают сейчас нужным поставлять Украине оружие по ленд-лизу

Вашингтон сосредоточен на выделении помощи полномочиями президента, отметила заместитель помощника министра обороны страны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация США в настоящее время не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщила во вторник заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Мы признательны Конгрессу за оказание поддержки Украине принятием законопроекта о ленд-лизе. Однако в данный момент мы сосредоточены на выделении [вооружений] полномочиями президента и использовании этого метода в качестве основного при предоставлении техники напрямую со складов американских военных", - сказала она, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон осуществлять поставки Киеву по ленд-лизу.

Купер отметила, что при отправке Украине вооружений напрямую с американских складов, в частности, не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику". "Мы пока будем придерживаться выделения [вооружений] на основе полномочий президента", - добавила она.

Президент США Джо Байден в мае подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упрощения оказания военной помощи Киеву. Инициатива, которую представила в середине января группа сенаторов, была призвана "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей".

Согласно инициативе, президент в 2022 и 2023 финансовых годах (начинается в стране с 1 октября) может дать указание администрации США "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказала воздействие" специальная военная операция РФ, чтобы "помочь повысить обороноспособность этих стран".