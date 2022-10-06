Войти
ТАСС

США не считают сейчас нужным поставлять Украине оружие по ленд-лизу

144
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон сосредоточен на выделении помощи полномочиями президента, отметила заместитель помощника министра обороны страны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация США в настоящее время не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщила во вторник заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Мы признательны Конгрессу за оказание поддержки Украине принятием законопроекта о ленд-лизе. Однако в данный момент мы сосредоточены на выделении [вооружений] полномочиями президента и использовании этого метода в качестве основного при предоставлении техники напрямую со складов американских военных", - сказала она, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон осуществлять поставки Киеву по ленд-лизу.

Купер отметила, что при отправке Украине вооружений напрямую с американских складов, в частности, не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику". "Мы пока будем придерживаться выделения [вооружений] на основе полномочий президента", - добавила она.

Президент США Джо Байден в мае подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упрощения оказания военной помощи Киеву. Инициатива, которую представила в середине января группа сенаторов, была призвана "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей".

Согласно инициативе, президент в 2022 и 2023 финансовых годах (начинается в стране с 1 октября) может дать указание администрации США "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказала воздействие" специальная военная операция РФ, чтобы "помочь повысить обороноспособность этих стран". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
02.09.2022
Греция задумала разжечь войну между Турцией и Западом
11.04.2018
Украина применит американские беспилотники против России
21.01.2016
Замахнулись на рекорд
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
16.02.2015
«Нельзя просто взять и ввести европейский стандарт»
08.10.2010
Китайский флот: курс в Мировой океан
18.02.2008
Выставка вооружений DEFEXPO 2008 открывается в Нью-Дели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100