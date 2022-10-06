Глава британского МИД предупредил об ответе за применение ядерного оружия любой страной

Джеймс Клеверли повторил, что Лондон будет поддерживать Киев вплоть до окончания конфликта

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на съезде правящей Консервативной партии во вторник напомнил о том, что использование ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры. Трансляция выступления велась на официальном сайте съезда.

Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на Украине, Клеверли сказал, что не готов говорить о том, что именно могло бы стать красной чертой для Великобритании и стран Запада, а также обсуждать конкретные варианты ответных действий. "Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа", - добавил он.

В ходе выступления перед участниками съезда он повторил, что Лондон будет поддерживать Киев вплоть до окончания конфликта, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники должны продемонстрировать "стратегическую выносливость". В противном случае, по его словам, Запад покажет "другим потенциальным агрессорам, что у него не хватает решимости". Глава британской дипломатии также добавил, что королевство никогда не признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Глава британской дипломатии добавил, что при новом премьер-министре, которым 6 сентября стала Лиз Трасс, Великобритания продолжит курс на развитие связей с Индо-Тихоокеанским регионом. Клеверли отметил, что Китай играет в этом регионе важную роль, но добавил, что Пекину необходимо придерживаться "правил и норм международного сообщества". По его словам, Китай "может и должен выбрать другой путь" во внутренней и внешней политике, "прекратить преследовать собственных граждан и вводить санкции" против британских парламентариев.