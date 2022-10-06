Войти
ТАСС

Глава британского МИД предупредил об ответе за применение ядерного оружия любой страной

146
0
0
Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Джеймс Клеверли повторил, что Лондон будет поддерживать Киев вплоть до окончания конфликта

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на съезде правящей Консервативной партии во вторник напомнил о том, что использование ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры. Трансляция выступления велась на официальном сайте съезда.

Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на Украине, Клеверли сказал, что не готов говорить о том, что именно могло бы стать красной чертой для Великобритании и стран Запада, а также обсуждать конкретные варианты ответных действий. "Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа", - добавил он.

В ходе выступления перед участниками съезда он повторил, что Лондон будет поддерживать Киев вплоть до окончания конфликта, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники должны продемонстрировать "стратегическую выносливость". В противном случае, по его словам, Запад покажет "другим потенциальным агрессорам, что у него не хватает решимости". Глава британской дипломатии также добавил, что королевство никогда не признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Глава британской дипломатии добавил, что при новом премьер-министре, которым 6 сентября стала Лиз Трасс, Великобритания продолжит курс на развитие связей с Индо-Тихоокеанским регионом. Клеверли отметил, что Китай играет в этом регионе важную роль, но добавил, что Пекину необходимо придерживаться "правил и норм международного сообщества". По его словам, Китай "может и должен выбрать другой путь" во внутренней и внешней политике, "прекратить преследовать собственных граждан и вводить санкции" против британских парламентариев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
29.09.2020
Lidovky (Чехия): холодная война 2.0. Как защититься в мире, где главное оружие — единицы и нули?
24.10.2019
Феникс (Китай): никого нельзя пускать в свою сферу влияния! НАТО решила создать военную базу у российских границ, Путин очень недоволен
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
06.08.2015
Собственное ядерное оружие? Лучше сохранить! ("Frankfurter Allgemeine Zeitung", Германия)
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100