Войти
ИноСМИ

Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города

127
0
0
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

Al Jazeera: подлодка "Белгород" обеспечит господство ВМФ России в Арктике

"Мать подводных лодок" — так называют крупнейшую в мире атомную подлодку К-329 "Белгород", пишет Al Jazeera. Она способна стереть с лица земли целые города всего за несколько минут. Принятие на вооружение и задачи этого смертоносного оружия курирует лично Владимир Путин.

Россия не раскрывает детальную информацию о подводной лодке "Белгород", предназначенной для контроля над Северным полюсом, но поспешила принять на вооружение "мать подводных лодок", как ее часто называют. Президент России Владимир Путин лично наблюдал за спуском на воду новейшей атомной подводной лодки, способной стереть с лица земли целые города за считанные минуты.

Она способна вызывать радиоактивное цунами высотой более полукилометра. И это лишь малая часть ее разрушительных возможностей.

Подводная лодка способна нести смертоносное оружие, которого мир никогда раньше не видел. Военные специалисты утверждают, что одного удара с этой подлодки будет достаточно, чтобы уничтожить обширные территории всего за полчаса.

Нулевой час наступил в разгар конфликта на Украине, а именно 8 июля 2022 года, когда ВМФ России получил на вооружение подводную лодку "Судного дня" — К-329 "Белгород".

Москва недавно сообщила, что подводный носитель "Посейдонов" вышел на испытания в Белое море (акватория Северодвинска) на несколько недель раньше до запланированного срока.

Россия намеренно продемонстрировала новое смертоносное оружие, которое, по данным Военно-морского института США, является крупнейшей атомной подводной лодкой в мире, построенной за последние 30 лет.

Запуск подводной лодки "Белгород" совпал с эскалацией напряженности между Россией и Западом из-за поставок американского и европейского вооружения Украине.

"Белгород" — самая длинная подводная лодка в мире. Ее длина составляет 184 метра, а водоизмещение достигает 30 000 тонн, что, например, вдвое больше британских подводных лодок типа "Астьют".

Разрушительные способности

Атомная подводная лодка "Белгород" отличается ужасающими разрушительными способностями. Она может двигаться на глубине ста метров со скоростью до 70 узлов.

Ее огневой мощи достаточно, чтобы стереть с лица земли целые города и вызвать огромное радиоактивное цунами высотой до 500 метров, а также полностью уничтожить прибрежные районы, превратив их в бесплодные пустыни.

"Белгород" может нести шесть беспилотных подводных аппаратов с ядерным зарядом "Посейдон". Размер одной торпеды равен размеру школьного автобуса.

Ядерная торпеда "Посейдон" способна находиться под водой в течение длительного времени и поражать морские и береговые цели на расстоянии до 600 миль (около 965 километров) от подводной лодки-носителя. Эти торпеды являются самым страшным оружием массового поражения в мире.

"Белгород", оснащенная двумя ядерными реакторами, может также нести ядерные бомбы в 100 мегатонн и сверхмалые подлодки, предназначенные для выполнения секретных миссий, таких как перерезание интернет-кабелей под водой.

Еще одна функция

Помимо разрушительных способностей, подводная лодка "Белгород" позволяет проводить научные исследования и спасательные работы в удаленных и труднодоступных районах Мирового океана и акватории Арктического и Антарктического полюсов.

Эксперты полагают, что "Белгород" установит господство ВМФ России в Арктике, но главной задачей останется нанесение ядерных ударов огромной разрушительной силы, способных уничтожить часть человечества всего за полчаса.

Следует отметить, что основные тактико-технические характеристики подводной лодки и подробности ее эксплуатации являются строго конфиденциальными. Ее задачи будут курироваться лично президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие годы ВМФ России получит семь таких атомных подводных лодок.

Автор: Махер Халиль (ماهر خليل)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
23.09.2022
Запад сомневается в ядерных намерениях России
25.10.2021
Игры в «костяшки»: что означают тренировочные полеты B-1B у берегов РФ
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
21.09.2020
Onet (Польша): пролет бомбардировщика, способного выступать носителем ядерного оружия, это демонстрация силы
19.08.2019
The Nation (США): сверхдержава Россия боится первого ядерного удара
15.05.2017
Какой будет третья мировая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100