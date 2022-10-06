Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города

Al Jazeera: подлодка "Белгород" обеспечит господство ВМФ России в Арктике

"Мать подводных лодок" — так называют крупнейшую в мире атомную подлодку К-329 "Белгород", пишет Al Jazeera. Она способна стереть с лица земли целые города всего за несколько минут. Принятие на вооружение и задачи этого смертоносного оружия курирует лично Владимир Путин.

Россия не раскрывает детальную информацию о подводной лодке "Белгород", предназначенной для контроля над Северным полюсом, но поспешила принять на вооружение "мать подводных лодок", как ее часто называют. Президент России Владимир Путин лично наблюдал за спуском на воду новейшей атомной подводной лодки, способной стереть с лица земли целые города за считанные минуты.

Она способна вызывать радиоактивное цунами высотой более полукилометра. И это лишь малая часть ее разрушительных возможностей.

Подводная лодка способна нести смертоносное оружие, которого мир никогда раньше не видел. Военные специалисты утверждают, что одного удара с этой подлодки будет достаточно, чтобы уничтожить обширные территории всего за полчаса.

Нулевой час наступил в разгар конфликта на Украине, а именно 8 июля 2022 года, когда ВМФ России получил на вооружение подводную лодку "Судного дня" — К-329 "Белгород".

Москва недавно сообщила, что подводный носитель "Посейдонов" вышел на испытания в Белое море (акватория Северодвинска) на несколько недель раньше до запланированного срока.

Россия намеренно продемонстрировала новое смертоносное оружие, которое, по данным Военно-морского института США, является крупнейшей атомной подводной лодкой в мире, построенной за последние 30 лет.

Запуск подводной лодки "Белгород" совпал с эскалацией напряженности между Россией и Западом из-за поставок американского и европейского вооружения Украине.

"Белгород" — самая длинная подводная лодка в мире. Ее длина составляет 184 метра, а водоизмещение достигает 30 000 тонн, что, например, вдвое больше британских подводных лодок типа "Астьют".

Разрушительные способности

Атомная подводная лодка "Белгород" отличается ужасающими разрушительными способностями. Она может двигаться на глубине ста метров со скоростью до 70 узлов.

Ее огневой мощи достаточно, чтобы стереть с лица земли целые города и вызвать огромное радиоактивное цунами высотой до 500 метров, а также полностью уничтожить прибрежные районы, превратив их в бесплодные пустыни.

"Белгород" может нести шесть беспилотных подводных аппаратов с ядерным зарядом "Посейдон". Размер одной торпеды равен размеру школьного автобуса.

Ядерная торпеда "Посейдон" способна находиться под водой в течение длительного времени и поражать морские и береговые цели на расстоянии до 600 миль (около 965 километров) от подводной лодки-носителя. Эти торпеды являются самым страшным оружием массового поражения в мире.

"Белгород", оснащенная двумя ядерными реакторами, может также нести ядерные бомбы в 100 мегатонн и сверхмалые подлодки, предназначенные для выполнения секретных миссий, таких как перерезание интернет-кабелей под водой.

Еще одна функция

Помимо разрушительных способностей, подводная лодка "Белгород" позволяет проводить научные исследования и спасательные работы в удаленных и труднодоступных районах Мирового океана и акватории Арктического и Антарктического полюсов.

Эксперты полагают, что "Белгород" установит господство ВМФ России в Арктике, но главной задачей останется нанесение ядерных ударов огромной разрушительной силы, способных уничтожить часть человечества всего за полчаса.

Следует отметить, что основные тактико-технические характеристики подводной лодки и подробности ее эксплуатации являются строго конфиденциальными. Ее задачи будут курироваться лично президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие годы ВМФ России получит семь таких атомных подводных лодок.

Автор: Махер Халиль (ماهر خليل)