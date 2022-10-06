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ТАСС

США считают более целесообразной передачу Киеву советских, а не западных танков

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Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года
Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что при поставке Киеву вооружений Вашингтон стремится удостовериться, что у украинской стороны есть все необходимое для их обслуживания

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти США считают на данном этапе более целесообразным поставлять Киеву советские, а не западные танки. Об этом заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила во вторник на брифинге в Пентагоне.

"Мы абсолютно согласны с тем, что украинцам нужны танки. <...> С точки зрения немедленной поставки и переброски самым простым вариантом являются танки советского образца, которые украинцы уже умеют эксплуатировать и, что еще важнее, умеют их ремонтировать, для них есть запчасти", - сказала она.

"Одна из проблем с внедрением танков западного образца заключается в их обслуживании и техническом обеспечении", - добавила Купер. 

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Россия
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Украина
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