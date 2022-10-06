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Известия.ru

Самолету Ан-26 пришлось уклоняться от столкновения с беспилотниками США в Сирии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки, уклонялся от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами (БЛА) MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров во вторник, 4 октября.

«Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты БЛА в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел 3 октября в 07:25 мск.

Отмечается, что это не первый случай нарушения американскими военными положений Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, который стороны подписали 20 октября 2015 года.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил 22 сентября, что Вооруженные силы (ВС) России и США сохраняют регулярные контакты по Сирии. Он также добавил, что воздушное пространство в стране оспаривается.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году ВС России по приглашению Дамаска оказали помощь в освобождении территории страны от боевиков. К настоящему моменту Дамаску помогает российская военная полиция.

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