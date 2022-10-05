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Техкульт

Первая американская гиперзвуковая ракета НАСМ поступит на вооружение не раньше 2027 года

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Гиперзвуковая ракета

Руководство Пентагона предпринимает лихорадочные усилия, чтобы ликвидировать отставание от России и Китая в области гиперзвукового оружия. Победившие в борьбе за контракт стоимостью почти в миллиард долларов военные подрядчики Raytheon и Northrop Grumman намерены к 2027 году вооружить ВВС США «первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой» НАСМ, способной развивать скорость до 20 махов.

НАСМ — тактическое оружие, крылатая ракета воздушного базирования для уничтожения наземных целей. В планах командования Пентагона использовать ее в самом начале крупномасштабного неядерного конфликта. Она станет первым в мире летательным аппаратом с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). В отличие от турбореактивного двигателя (ТРД), использующего кислород на дозвуковых скоростях, ГПВРД поглощает кислород на сверхзвуковых. Более насыщенное кислородом топливо помогает двигателю разгонять ракету до чрезвычайно высоких скоростей. Пока в ВС США на такое способны только ядерные боеголовки баллистических ракет на пассивном участке полета, несущиеся к цели на скорости более 24000 км/ч. В отличие от них гиперзвуковые ракеты — неядерные и могут вообще не иметь боевой части, поражая цели исключительно за счет колоссальной кинетической энергии, которой они обязаны своей гиперзвуковой скорости. О характеристиках НАСМ почти ничего неизвестно, за исключением того, что она небольшого размера, а ее носителями станут истребители последнего поколения. Неизвестно также, будет ли она готова к 2027 году, поскольку все последние испытания опытных образцов гиперзвуковых ракет в США терпели неудачу.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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