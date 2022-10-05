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РИА Новости

На Украине опубликовали алгоритм действий на случай ядерной катастрофы

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Люди с флагом Украины
Люди с флагом Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

СНБО Украины опубликовал алгоритм действий на случай ядерной катастрофы

МОСКВА, 4 октября/ Радио Sputnik. На Украине выпустили рекомендации на случай аварии на АЭС или ядерной атаки, передает РИА Новости.

Алгоритм действий в случае ЧС опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Facebook*.

"Как спастись от "грязной бомбы", ядерной атаки или аварии на АЭС: детальный алгоритм действий… Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз. Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков", – говорится в тексте.

Кроме того, приведены рекомендации действий при нахождении в помещении, в дороге, а также информация по оказанию первой помощи пострадавшим.

Ранее радио Sputnik сообщило, что НАТО снова пригрозило РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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