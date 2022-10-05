Экс-директор ЦРУ Петреус: США и НАТО готовы вступить в конфликт на Украине

Россия "терпит поражение" на Украине, а ВСУ оказались подготовлены "намного лучше" российских солдат, заявил в интервью ABC генерал в отставке Дэвид Петреус. Он уверен: Запад продолжит помогать Киеву, несмотря на то, что европейцы и американцы открыто выступают против.

Ведущий программы This Week на телеканале ABC News Джон Карл взял интервью у генерала армии США в отставке Дэвида Петреуса.

Джон Карл (Jon Karl): Давайте выслушаем мнение бывшего директора ЦРУ и генерала ВС США в отставке Дэвида Петреуса. Итак, генерал Петреус, насколько значительным, насколько важным стал шаг Путина – я имею в виду его объявление о присоединении [новых территорий]. На днях он выступил с речью, хотя и сделал это в буквальном смысле в тот момент, когда российские войска отступали.

Дэвид Петреус (David Petraeus): Это важный, но одновременно с этим отчаянный шаг. Он [Путин] проигрывает. Та реальная ситуация на поле боя, с которой он сталкивается, с моей точки зрения, является необратимой. Другими словами, за последние семь месяцев президент Зеленский и Украина мобилизовались гораздо эффективнее, чем Россия. Украина призвала на службу, подготовила, экипировала, организовала и задействовала свои войска заметно лучше, чем Россия. Та реальность, с которой Россия сталкивается сейчас, состоит в том, что Украина – страна, которая по своим размерам в три раза меньше России, – развернула более многочисленную и гораздо более боеспособную армию, а также другие средства борьбы.

Все это, разумеется, благодаря поддержке демократических стран: Соединенные Штаты уже отправили почти 17 миллиардов долларов, а на этой неделе было объявлено о новом пакете еще на миллиард долларов – в форме оружия, боеприпасов и материально-технических средств. И все это происходит при поддержке других стран, других западных стран. Он [Путин] столкнулся с ситуацией, которая, с моей точки зрения, я повторюсь, необратима. И никакая хаотичная мобилизация – только так я и могу ее охарактеризовать, – никакое присоединение [новых территорий], никакие завуалированные угрозы применения ядерного оружия не помогут ему выпутаться из этой конкретной ситуации.

Он объявил о присоединении, хотя он уже потерял по-настоящему важный элемент, по-настоящему важный город, который мог бы стать ключевым узлом снабжения, если бы они сумели продвинуться дальше. И это будет продолжаться. Он продолжит терпеть поражение. В конце концов придется признать, что в какой-то момент необходимо будет начать переговоры, которые, как сказал президент Зеленский, станут главным достижением. В какой-то момент – и я полностью с этим согласен – Украина станет частью НАТО, хотя для начала надо убедиться, что на поле боя все идет нормально.

– Говоря о необратимости, вы имеете в виду, что Россия не в состоянии выиграть в этом конфликте?

– Она не сможет. Нет ничего, что он [Путин] мог бы сделать в данный момент.

– Они несут неимоверные потери.

– За минувшие семь месяцев мы наблюдали множество показателей, которые перекликаются с тем, как Россия проиграла в Афганистане. Они терпят поражение. Так будет продолжаться и дальше. Сейчас единственный вопрос заключается в том, когда вы по-настоящему начинаете видеть, как крупные формирования дают слабину, раскалываются и рушатся. Я думаю, что в дальнейшем мы увидим именно это. И тогда вопросы, которые встанут перед президентом Зеленским, – это хотим ли мы вернуть контроль над той небольшой частью Донбасса, которую удерживали сепаратисты с 2014 года, и что насчет Крыма, и когда мы начнем какие-либо переговоры с Россией.

Кстати, в ответ на решение о присоединении [новых территорий] на Россию обрушились сотни, тысяча новых персональных и других санкций, которые доказывают, что у Запада в запасе еще много средств воздействия на Россию, что ситуация может стать еще хуже – для Путина и для России. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя не изменит ситуацию.

– Вы действительно относитесь к этой угрозе серьезно?

– К этой угрозе необходимо отнестись серьезно. И, как публично заявил Джейк Салливан, Соединенные Штаты ясно дали понять России, что произойдет в ответ на это.

– А что произойдет?

– Я повторюсь, что я не обсуждал с Джейком эту тему и могу поделиться с вами только своими гипотезами. В ответ на [ядерный удар] мы возглавим коллективные усилия НАТО по уничтожению всех российских неядерных сил, которые мы сможем увидеть и найти в районах боевых действий на Украине и в Крыму, а также все российские корабли в Черном море.

– То есть Америка и НАТО станут участниками этого конфликта? То есть это будет ситуация, приводящая в действие Статью 5?

– Нет, Статья 5 здесь ни при чем, потому что Украина не входит в состав НАТО. Это будет реакцией НАТО и Соединенных Штатов на действия, которые совершенно неприемлемы.

– А как насчет радиации, которая затронет страны НАТО? Разве это не будет фактической атакой на альянс НАТО?

– Вероятно, вы можете выдвинуть такой аргумент. Другие аргументы – что это ужасно, что такие действия нельзя оставлять без ответа, что реакция обязательно должна последовать. Но масштабы конфликта не должны разрастаться, речь не идет об ответе ядерным ударом на ядерный удар. Нельзя ввязываться в процесс ядерной эскалации. Однако необходимо показать, что подобные действия совершенно неприемлемы.

– Когда в пятницу Путин объявил о присоединении, в своей речи, как мне показалось, он говорил не столько о НАТО, сколько о гораздо более масштабном конфликте, который, с его точки зрения, разворачивается между Россией и Западом.

– Он может пытаться представить происходящее так, как ему хочется, – так, чтобы казаться грозным, чтобы быть грозным, чтобы попытаться заставить Европу дрогнуть. Ему кажется, что он может сломить Европу, если постарается. Помните, русские сумели справиться с нападением Наполеона, нацистов и так далее. Но я не думаю, что он сумеет сломить Европу. Европе предстоит пережить тяжелую зиму, когда будет очень мало поставок природного газа, но она справится, и я не думаю, что она отступит в вопросе поддержки Украины.

– Есть ли внутри России сколько-нибудь серьезное сопротивление? Мы наблюдаем протесты, мы видим, что происходит в некоторых пунктах сбора мобилизованных. Стоит ли Путину волноваться по поводу оппозиции?

– Стоит. Именно поэтому до настоящего момента он не объявлял даже частичную мобилизацию. Он колебался. И, конечно же, теперь уже слишком поздно, потому что он уже не в состоянии создать достаточное количество боеспособных сил и формирований, чтобы заполнить бреши. Они будут и дальше пытаться переносить оборонительные рубежи на востоке. Они будут терять позиции на юге. И в конечном счете в Донецке и Запорожье останутся лишь отдельные районы.

Повторюсь: они оказались в очень тяжелой ситуации. По некоторым сообщениям, из России выехало больше мужчин, чем было призвано на военную службу.

– Возможно, вы видели эти длинные очереди людей, стремящихся выехать из страны. Генерал Петреус, благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию.

– Спасибо!