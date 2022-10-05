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ТАСС

Кадровый резерв из студентов будет сформирован в Чувашии для предприятий ОПК

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Студент
Студент.
Источник изображения: rostec.ru

Дефицит кадров на предприятиях ОПК в республике составляет порядка 1 тыс. специалистов

ТАСС, 4 октября. Студенты последних курсов будут привлекаться для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в связи с дефицитом кадров. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Изучаем возможность привлечения в качестве работников студентов и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений последних курсов в качестве сотрудников предприятий ОПК. Это не принудительные меры, мы изучаем вопрос, насколько студенты в этом заинтересованы, насколько предприятия, с точки зрения качества и обеспечения образовательного процесса какие дополнительные образовательные процессы надо реализовывать", - сказал собеседник агентства.

Николаев пояснил, что студенты последних курсов являются уже почти готовыми специалистами и людьми трудоспособного возраста. Кроме того, они заинтересованы в получении дополнительных средств. "То есть, с одной стороны, необходимо обсудить с предприятиями, насколько они будут готовы, а с другой стороны - с вузами, чтобы они запустили процессы обучения и организацию образовательного процесса. Мы знаем, что студенты последних курсов, которые успевают в учебе, могут и работать параллельно, учиться экстерном. Это нормальная практика, потому этот вариант мы прорабатываем и планируем создать резерв дополнительных рабочих за счет молодежи, которая, вполне возможно, решит для себя и пользу принести для страны, и заработать для себя", - добавил он.

Глава Чувашии уточнил, что в республике уже сформирован электротехнический кластер, который является ведущим в России. "Он функционирует с 2005 года, и в этот кластер входит Чувашский государственный университет. То есть студенты, которые обучаются в Чувашском государственном университете, востребованные на предприятиях электротехнического кластера, они, как правило, уже с третьего курса работают на этих предприятиях. <…> Это не новизна, а масштабирование уже сложившейся практики", - пояснил Николаев.

Глава Чувашии отметил, что дефицит кадров на предприятиях ОПК в республике составляет порядка 1 тыс. специалистов. "Сегодня этот дефицит возмещаем за счет людей, которые либо безработные, либо где-то заняты были на производствах, но освобождены с них. Процесс движется в позитивном ключе, и, учитывая, что и зарплаты на комплексах ОПК подняты за последний период, то привлекательность работы на этих предприятиях возросла, и поток есть", - сказал он.

По мнению Николаева, в ближайшее время эти потребности будут закрыты. "Заказы растут, и мы видим, что под эти заказы закупается оборудование. С нового года ожидаем, что потребность в кадрах еще возрастет. И формирование резерва необходимо", - подчеркнул глава Чувашии. 

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