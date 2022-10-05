Такер Карлсон: США толкают мир к ядерной войне

Такер Карлсон: ядерная война означает конец мира

Политика Белого дома в отношении российско-украинского конфликта чревата применением ядерного оружия, заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон. Люди, которые "бросают кости", четко понимают, что стоит на кону, в то время как американская общественность ни о чем не подозревает.

Такер Карлсон

Вопрос о том, кто взорвал российские трубопроводы, ведущие в Европу, – не просто тема, звучащая в новостях, а исторически важный вопрос, который мы уже несколько раз затрагивали, – на самом деле уже перестал быть вопросом. Телевидение уверяет вас, что это, очевидно, сделали сами русские. Владимир Путин организовал диверсию на собственных трубопроводах.

Пока его страна пребывает в состоянии конфликта, Путин намеренно уничтожил самый важный национальный актив России. Почему же, спросите вы себя, Путин это сделал? Потому что – на самом деле никто так до сих пор и не объяснил, зачем Путину делать нечто подобное. Просто плохие люди совершают дурные поступки. Видимо, подразумевается именно это.

На днях бывший директор ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan) выступил на телеканале CNN, чтобы рассказать свою версию событий, и сразу стало понятно, что это вовсе не обычный фрагмент информационной программы. На самом деле, Бреннан проводил научный эксперимент, целью которого было выяснить, насколько глупы зрители CNN. Это те самые люди, которые верят Джо Байдену, утверждающему, что COVID был "пандемией невакцинированных". Эти те самые люди, которые убеждены, что мужчины могут стать женщинами, просто заявив об этом. То есть эти люди чрезвычайно легковерны. Но остается вопрос: насколько именно они легковерны? Чему они все же не поверят? В интересах науки Джон Бреннан решил это выяснить.

Брианна Кейлар (Brianna Keilar), ведущая телеканала CNN: Считаете ли вы, что за диверсией на трубопроводах стоит Россия?

Джон Бреннан: Что ж, я считаю, что все признаки указывают на некую диверсию. Эти трубопроводы пролегают на глубине всего около 60 метров, а в распоряжении России есть подводные средства, чтобы можно было с легкостью заложить взрывные устройства под трубопроводами. Я считаю, что это, несомненно, является диверсионным актом, и что Россия является главным подозреваемым.

Ведущая: Считаете ли вы, что это сделали русские? Считаете ли вы, что человек с четырьмя дырками от пуль в голове совершил самоубийство?

О да, ответил Джон Бреннан. Русские, несомненно, являются главными подозреваемыми. Конечно же, это сделали они. А вы разве сомневались? Как только Путин провернул операцию по избранию Дональда Трампа президентом США и закончил манипуляции с фальшивым ноутбуком Хантера Байдена, который он оставил в ремонтной мастерской в Делавэре, он сразу же принялся за подготовку диверсии на собственных трубопроводах, которые были его главным источником дохода в иностранной валюте и влияния в Европе. Вот какой коварный этот Владимир Путин! Очевидно, его следующим шагом станет удар ядерными ракетами по Москве – в соответствии с его дьявольским планом по достижению мирового господства путем самоуничтожения. Вот что Джон Бреннан, по сути, пытался внушить зрителям CNN. Поверили ли они ему? Разумеется, поверили. Прежде Джон Бреннан руководил ЦРУ. Он хорошо понимает, какая ложь работает. Он в этом настоящий эксперт.

А вот Тони Блинкен, напротив, экспертом не является. Блинкен – несостоявшийся рок-музыкант, который каким-то образом сумел оказаться на должности госсекретаря США. Разумеется, он готов лгать, он делает это часто, только вот у него не слишком хорошо получается. В начале прошлой недели Блинкен попытался сделать вид, что он ошеломлен новостями о диверсии на "Северном потоке". От этого никто не выигрывает, сказал он. Он даже не мог представить себе подобное. Кто вообще способен на такое? Это просто немыслимо. Так Блинкен говорил во вторник. Но уже к пятнице Блинкен перестал притворяться и признал, что на самом деле это сделали мы. Конечно же, Тони Блинкен не произнес именно эти слова, но ошибиться в том, что он имел в виду, было попросту невозможно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен: Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоносителей и лишить Владимира Путина шанса использовать энергию в качестве оружия с целью реализации его имперских амбиций. Это очень важный поворот, который открывает огромные стратегические возможности на много лет вперед.

Эта поразительная смена тона произошла в течение всего четырех дней. То есть в прошлый вторник крупнейший акт промышленного терроризма нашего времени был, как выразился Тони Блинкен, сбивающим с толку преступлением, а уже к пятнице то же самое событие превратилось в "потрясающую возможность" – огромную стратегическую возможность на много лет вперед, если точнее. Хорошо. Наконец признание прозвучало. Это самое четкое признание, которое мы когда-либо сможем услышать. Такое мало кто мог пропустить – тем более русские. Администрация Байдена несет ответственность – напрямую или через своих марионеток – за уничтожение трубопроводов "Северный поток", а также за экологическую катастрофу и экономический крах, которые, несомненно, за этим последуют. Это правда. Так все и было.

Итак, вопрос в том, в каком положении оказываемся мы. И здесь возникает проблема. Этот акт не оставляет нам, Соединенным Штатам, никаких иных вариантов, кроме полномасштабной войны с Россией. Теперь пути назад больше нет. Выхода нет. Мы уже ввязались – и неважно, что это значит, и куда это нас приведет. Вы шокированы? А было ли голосование по этому вопросу? Кто-нибудь спросил вашего мнения? Нет, но так происходит уже много месяцев. Американская пресса практически полностью скрывает это от общественности, поэтому вы, скорее всего, не знаете подробностей. К примеру, в марте турецкое правительство попыталось выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине, и сторонам практически удалось это сделать. Но наша пресса не стала об этом сообщать.

Украина была готова взять на себя обязательства по сохранению своего нейтралитета, то есть гарантировать, что она не вступит в НАТО. Именно этого русские и хотели прежде всего, а в обмен российское правительство было готово отвести свои войска с территории Украины – что могло бы стать вполне приемлемым решением для всех нас. Глобальная экономика не оказалась бы на краю пропасти. Никто не погиб бы в ядерной войне. В тот момент переговоры уже вступили в такую фазу, когда Владимир Путин согласился встретиться с Зеленским для подписания мирного договора – и сам Зеленский был к этому готов. Он объявил, что "мы готовы к диалогу", но, к несчастью, Зеленский не мог действовать в одиночку. Несмотря на то, что вам вещают на телеканале NBC News, Зеленский вовсе не независимый лидер демократической страны. Даже близко такого нет. Все это фикция.

Зеленский – клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации Байдена не хотят видеть на Украине мир, достигнутый путем переговоров. Все это время они хотели только одного – и теперь это очевидно, – а именно конфликта с Россией, который привел бы к смене российского режима. Точка. Именно этого они сейчас и добиваются. В пятницу Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Что случится, если Украина вступит в НАТО? Мы сразу же получим полномасштабную мировую войну, в которой мы окажется одним из основных участников. Статья 5 Устава НАТО – пункт о коллективной обороне – гарантирует, что именно так и случится. Это не мое мнение. Это факт, и все это знают. Тем не менее, что весьма примечательно, демократы конгресса с радостью встретили такую перспективу, и, цитирую, "борьба Украины – это причина, по которой мы изначально создавали НАТО", как выразился конгрессмен от штата Иллинойс Майк Куигли (Mike Quigley). "Я думаю, мы должны поддержать это", – добавил он. Конечно, должны. Нэнси Пелоси, которую все больше окутывает туман ее собственной старческой немощи, с ним согласилась. "Я выступаю за то, чтобы у Украины появились гарантии безопасности", – сказала она. Нет проблем, и, конечно же, поскольку у него нет иного выбора, что бы вы о нем ни думали, Зеленский, будучи марионеткой Демократической партии США, произносит эти же самые слова. В пятницу Зеленский заявил, что он не смирится ни с чем иным, кроме свержения Владимира Путина с поста президента России.

Владимир Зеленский: Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с нынешним российским президентом [Владимиром Путиным] это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом.

Так звучит требование Зеленского. Путина нужно убрать из власти. Разумеется, Путин не намерен никуда уходить. Вам придется свергать его. Итак, вам может не нравиться Владимир Путин. Вам может не нравиться все, что связано с Владимиром Путиным. Вы даже можете ненавидеть Владимира Путина, и многие американцы так и делают, однако при этом вы все равно в состоянии понять, насколько безумны подобные высказывания. Именно это и есть определение безрассудства. Вспомните, что они нам много лет говорили. Годами демократы и оборонный истеблишмент, который они контролируют, убеждали нас, что Владимир Путин безумен и невероятно агрессивен. Предположим, что это правда. Они так говорили. Разве Владимир Путин – это тот человек, которому вы захотите публично угрожать уничтожением? Это человек, который контролирует более 6 тысяч ядерных боеголовок. То есть, если вы загоните его в угол, разве он не применит ядерное оружие? По собственным словам демократов, конечно же, применит.

Мы получим ядерную войну. Скажем, в случае развития событий по наилучшему сценарию вы сможете ликвидировать Владимира Путина, прежде чем он выпустит все свои 6 тысяч ядерных боеголовок в сторону Соединенных Штатов или какой-то другой страны. В каком положении тогда окажется Россия – страна, которую он контролирует? Россия – это не Ирак. На долю России приходится одна восьмая часть суши на планете. Это огромная страна, где проживает, помимо прочих, многочисленное и весьма своенравное мусульманское население. Это правда. Представьте на секунду, каковы шансы – в условиях того хаоса, в который мы повергаем Россию, – каковы шансы, что в условиях этого хаоса хотя бы одна из этих 6,2 тысячи боеголовок окажется в руках кого-то, кто по-настоящему сумасшедший и кто по-настоящему опасен для нас и для всего мира? Давайте подумаем.

Что случилось с запасами неядерных вооружений Саддама Хусейна после того, как американские силы схватили Саддама Хусейна в Тикрите в декабре 2003 года и сменили режим? Огромное количество американцев погибли, а страна распалась на части. А теперь умножьте этот результат на бесконечность, и вы поймете, что именно наши лидеры сейчас предлагают, и насколько они безумны, утверждая, что им виднее, потому что прежде они уже с этим сталкивались. Сталкивались, только ничему не научились. Они так и не понесли ответственность за свои поступки, и они не извлекли никаких уроков. Если вас не наказывают, вы не учитесь, и вы готовы снова совершать те же самые ошибки, только уже на экзистенциальном уровне – а не на уровне таких дискредитировавших себя клоунов, как Виктория Нуланд или Энтони Блинкен. Речь о серьезных ошибках. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, давший интервью каналу ABC, спокойно объяснил, что, если Россия захочет применить свое ядерное оружие, нет проблем! Уничтожим ее Черноморский флот.

Дэвид Петреус: Для Путина и для России ситуация может ухудшиться еще больше, и даже применение тактического ядерного оружия в условиях боя не изменит этого. И, как публично заявил Джейк Салливан, Соединенные Штаты ясно дали понять России, что произойдет в ответ на это [ядерный удар].

Джон Карл: А что произойдет?

Дэвид Петреус: Повторюсь, что я не обсуждал с Джейком эту тему и могу поделиться с вами только своими гипотезами. В ответ на [ядерный удар] мы возглавим коллективные усилия НАТО по уничтожению всех российских неядерных сил, которые мы сможем увидеть и найти в районах боевых действий на Украине, в Крыму, а также все российские корабли в Черном море.

Что же, это обнадеживает. Итак, Россия запускает ядерные ракеты. А мы в ответ просто топим ее корабли. Правда? Дэвид Петреус, вы действительно думаете, что на этом все и закончится? Это станет первым случаем применения ядерного оружия за последние 80 лет, с 1945 года, и вы полагаете, что вы сумеете сдержать цепную реакцию с помощью обычных вооружений. Мы просто потопим их корабли. Нет проблем. Очевидно, Дэвид Петреус так и думает, и стоит напомнить, что в Вашингтоне Дэвида Петреуса считают кем-то вроде – по местным стандартам он, несомненно, таковым и является. Внезапно каждый, у кого есть власть, каждый, у кого есть мегафон, каждый, кто имеет хотя бы какие-то полномочия, заговорил как Дэвид Петреус. Нет проблем. Издание Daily Beast, которое излагает точку зрения недоумков, руководящих правительством, сегодня опубликовало материал под названием "Путин не оставил миру иного выбора, кроме смены режима".

И ни единого упоминания о неизбежных последствиях такой смены режима! Перед вами "сумасшедший" с ядерным оружием в руках, и вы открыто говорите ему, что вы его убьете. Вы, конечно же, надеетесь на лучшее, а если он все же применит ядерное оружие, что вы вполне допускаете, то давайте уничтожим его корабли. Давайте просто потопим его флот и займемся следующим капризным диктатором. Мы ему покажем! Именно так выглядит глубокий анализ надвигающейся катастрофы, с которой мы можем столкнуться. Вчера вечером в программе 60 Minutes Скотт Пилли (Scott Pelley) – человек, которого считают умным и которого уважают, – взял интервью у супруги Зеленского, которая, по всей видимости, наравне с мужем управляет своей страной. Однако в ходе интервью не было сказано ни слова о том, куда это конфликт может завести, то есть о том, что она может стать ядерной. Вместо этого Скотт Пилли воспользовался возможностью польстить супруге Зеленского и поговорить о том, что в Нью-Йорке повсюду можно увидеть наклейки на бамперы в виде украинского флага. Послушайте.

Скотт Пилли: Сейчас вы сильнее, чем вам казалось раньше?

Елена Зеленская: Все стали сильнее. В этом я не уникальна.

Скотт Пилли: Госпожа первая леди, могу я показать вам несколько фотографий, сделанных в Соединенных Штатах? Эту фотографию я сделал на Пятой авеню в Нью-Йорке. Это наклейка – я сфотографировал ее там, где я покупаю продукты. А это фото я сделал в восточной части Манхеттена. Что вы можете сказать американскому народу?

Мы просим у вас прощения, если вас только что стошнило. И это программа 60 Minutes – серьезная новостная программа, цель которой – докопаться до сути происходящего. Вы когда-нибудь устаете от того, какая вы храбрая и замечательная? Вот такой "глубокий" анализ ситуации мы получаем – показываем супруге президента Украины фотографию стикера на бампере с украинским флагом. Мы на вашей стороне. Мы вас любим. Действительно любим. Это просто безумие какое-то. Целая страна игнорирует – страна во главе с лидерами, которые особенно мастерски игнорируют то, что действительно имеет значение – неизбежную катастрофу. И это не преувеличение. Речь не об ускорении темпов инфляции на два процентных пункта и не о потере 15% ваших пенсионных накоплений. Это ядерная война. Что еще важнее, люди, которые "бросают кости", четко понимают, что стоит на кону, в то время как американская общественность ни о чем не подозревает. И об этом свидетельствует видео-инструкция, подготовленная властями города Нью-Йорк, где разъясняется, что именно вам нужно делать, если русские ударят ядерными ракетами по Манхеттену.

Диктор: Итак, случилась ядерная атака. Не спрашивайте меня, как и почему. Просто знайте, что удар нанесен. Что делать? Шаг первый: найдите укрытие. Вы, ваши друзья, ваши родные. Укройтесь внутри здания. Закройте все двери и окна. В здании есть подвал? Отправляйтесь туда. Если вы были на улице, когда произошел взрыв, немедленно примите душ. Снимите и упакуйте в пакеты всю верхнюю одежду, чтобы радиоактивная пыль и пепел не контактировали с телом.

Ах, да! Нельзя, чтобы радиоактивная пыль и пепел контактировали с телом. И еще одно: прочистите водостоки. А весной не забудьте обработать газоны, чтобы на них не осталось радиоактивной пыли. Просто укройтесь в здании и примите душ. Нет проблем.

Сейчас на автобусах в Нью-Джерси появились надписи, предупреждающие об отравлении радиацией: "Сентябрь – месяц общенациональной готовности. Вы знаете, что делать в случае чрезвычайного положения в связи с радиацией?" Нет, не знаете. И это неважно. Все это глупые фантазии. Это спектакль. Если вы живете в крупном городе, нет ничего, что вы можете сделать в случае обмена ядерными ударами, потому что, как и большинство американцев, вы просто будете мертвы. Подавляющее большинство американцев умрет, а те, кто выживут, погибнут от голода, потому что сельское хозяйство будет уничтожено, как и миллиарды людей на планете.

Поэтому пришло время пересмотреть ваши убеждения касательно технологий. Это не те бомбы, которые сравняли Нагасаки с землей. Эти бомбы гораздо мощнее. Если нанести удар по Нью-Йорку, исчезнет и Майами. То есть ядерная война означает не просто уничтожение Черноморского флота России. Ядерная война означает конец всего мира, и люди, которые работают в этой области, понимают это и по-настоящему боятся. Но все остальные, кажется, даже не догадываются об этом. Почему все так?