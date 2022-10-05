Эксперт считает, что отказ Зеленского от переговоров несет колоссальный риск эскалации

Председатель совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий добавил, что президент Украины пытается отомстить России за признание референдумов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, отрезает путь к мирному урегулированию и влечет огромные риски эскалации конфликта с ростом количества жертв. Таким мнением поделился с ТАСС во вторник председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Ситуация с этим заявлением Зеленского крайне обострилась. Он таким образом пытается отомстить России за признание референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ и принятие этих территорий", - сказал он. Но такая реакция украинского президента, по его мнению, крайне опасна. "Потому что де-факто Киеву поступают, в том числе от президента РФ, предложения фактически о прекращении огня. И оно могло бы наступить прямо сейчас", - считает эксперт.

По его словам, Зеленский своим указом отрезал путь к переговорам, "де-факто привел ситуацию к тому, что переговоры можно считать нереалистичными". "Это означает колоссальный риск эскалации войны, роста насилия, количества жертв", - подчеркнул Быстрицкий.

Эксперт считает, что остается важный вопрос: является ли это решение самостоятельной инициативой Зеленского или же это одобрено его кураторами из западных стран и США. "Если это заявление о невозможности переговоров согласовано с западными странами, то, очевидно, мы будем иметь дело с драматической эскалацией. Это означает, что мы на пороге настоящей большой войны. Если это не согласовано, то посмотрим, как будет вести себя Зеленский, когда получит какую-то реакцию своих западных партнеров", - заявил Быстрицкий.

В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что данное заявление Зеленского - не более чем громкий пиар. "Это очередная пиаровская акция украинского президента, которая, с точки зрения законодательства, в том числе украинского, выглядит сомнительно, хоть и ярко", - сказал эксперт. При этом, по его мнению, Киев, заявляя о нежелании вести переговоры на высшем уровне, не подразумевает ни выхода из диалога по обмену пленными, ни отказа от продления зерновой сделки.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского президента.