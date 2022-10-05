Дуда заявил о необходимости нарастить производство оружия для помощи Украине

Для обеспечения поставок оружия Киеву необходимо увеличение производственных возможностей оборонной промышленности по обе стороны Атлантики, сказал польский президент

ВАРШАВА, 4 октября. /ТАСС/. Производство вооружения по обе стороны Атлантики должно быть увеличено, чтобы обеспечивать поддержку Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в обращении, которое было зачитано во вторник на Варшавском форуме по безопасности главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.

По словам польского лидера, "сейчас Украина нуждается в первую очередь в вооружении". "Мы даем по-прежнему мало", - указал он.

"Для обеспечения поставок оружия Украине необходимо увеличение производственных возможностей оборонной промышленности по обе стороны Атлантики. Сейчас мы производим мало, медленно для того, чтобы поддерживать Украину и одновременно усиливать свой потенциал", - добавил Дуда.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.