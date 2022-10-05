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Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства

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Центр контроля космического пространства
Центр контроля космического пространства.
Источник изображения: РЕН ТВ

Министерство обороны России получит новые средства контроля космического пространства. О создании комплексов нового поколения сообщили в оборонном ведомстве по случаю 65-летия Космических войск.

«В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — сообщили в Минобороны.

В сообщении отметили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства на территории Алтайского края.

В августе в материалах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) «Роскосмоса» раскрыли расходы на создание автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь». Создание системы обойдется в два миллиарда долларов.

В том же месяце гендиректор ЦНИИмаша Сергей Коблов сообщил, что система «Млечный путь» будет эффективнее существующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций.

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