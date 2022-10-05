Литва закупила барражирующие боеприпасы WARMATE для ВС Украины

ЦАМТО, 4 октября. Министерство национальной обороны Литвы 30 сентября подписало контракт с польской компанией WB Group на приобретение барражирующих боеприпасов WARMATE для Вооруженных сил Украины.

По заявлению заместителя министра национальной обороны Вилюса Семешка, в Польше будут приобретены два комплекта WARMATE, включая пусковые установки и 37 барражирующих боеприпасов.

Министерство национальной обороны выступило посредником в покупке боеприпасов на деньги, собранные гражданами Литвы. Для приобретения WARMATE будут использованы средства, собранные в ходе организованной литовским журналистом Андрюсом Тапинасом краудфандинговой кампании. В рамках инициативы Legion of Boom было собрано более 2 млн. евро. На закупку барражирующих боеприпасов уйдет половина из этих средств. Оставшаяся сумма будет направлена на покупку барражирующих боеприпасов UJ-23 Topaz производства украинской УкрДжет.

Закупка WARMATE была согласована в ходе состоявшегося в августе визита Вилюса Семешка в Варшаву, где он провел переговоры с представителями WB Group. 10 из 37 боеприпасов будут поставлены WB Group безвозмездно. Ожидается, что производитель передаст комплекты WARMATE в октябре-ноябре 2022 года.

В июле МНО Литвы уже передало Вооруженным силам Украины разведывательно-ударный БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar и комплект боеприпасов для него. Средства на поставку данного БЛА также были собраны по инициативе А.Тапинаса.

Размах крыла базовой версии барражирующего боеприпаса WARMATE 1 составляет 1,6 м, длина фюзеляжа – 1,1 м, максимальная взлетная масса – 5,7 кг, масса боевой части – 1,4 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – 30 км, продолжительность полета – 60 мин., максимальная скорость во время атаки – 150 км/ч.