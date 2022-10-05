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РИА Новости

В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети, следует из выступления главы ведомства Сергея Шойгу на селекторном совещании.

"На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", — заявил он.

Должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

Шойгу подчеркнул, что призванных по частичной мобилизации будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом".

По словам главы Минобороны, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции.

Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже обычного, в ноябре, а увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь. Планируется призвать 120 тысяч человек — на 7500 меньше, чем осенью прошлого года.

Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

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