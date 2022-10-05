Многие американские республиканцы поддержали Путина по вопросу Украины

Мировая конференция консерваторов (CPAC) отозвала пророссийский твит, хотя многие республиканцы в США поддерживают Путина

Украинский кризис расколол американское общество, пишет WP. Значительная его часть, прежде всего сосредоточенная вокруг республиканской партии, против "подарков" Киеву и участия Вашингтона в конфликте. Комментарии читателей свидетельствуют о глубине проблемы.

Известная международная политическая организация СРАС (Мировая конференция консервативного действия) группа осудила "преподнесение подарков Украине", приняв точку зрения Путина на "оккупированные Украиной территории".

Видные республиканцы США выступают против американской поддержки Украины, несмотря на угрозы России применить ядерное оружие.

Мировая конференция консервативного действия в пятницу на прошлой неделе опубликовала твит (но через несколько часов он был удален), призывающий демократов "прекратить преподносить подарки Украине". Текст на нем был размещен на фоне с развивающимся российским флагом. В твите также упоминались "территории, оккупированные Украиной", что, по-видимому, узаконивает претензии президента России Владимира Путина на присоединение некоторых украинских областей на основе референдумов, который США и их союзники считают незаконными.

Председатель CPAC Мэтт Шлапп в субботу заявил, что твит не проходит через обычный процесс утверждения, поскольку сам Шлапп улетал на конференцию в Австралию. "Из-за того, что я путешествовал в далекий часовой пояс, этот текст не был утвержден в соответствии с обычной процедурой", — написал он в сообщении.

В упомянутом заявлении CPAC выразила не только поддержку Украине, но и прежнюю позицию против оказания ей помощи.

"Мы должны противостоять Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя бремя большей части этих расходов", — говорится в заявлении СРАС.

В последние годы CPAC постоянно заигрывала с пропутинскими взглядами, в том числе принимала пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на конференции в Далласе в августе нынешнего года.

CPAC – не единственная консервативная американская организация, выступающая против помощи Украине, несмотря на проводимую Россией СВО. Ведущий Fox News Такер Карлсон прямо обвинил США в организации диверсии на российском газопроводе, приведшей к утечке газа. Бывший президент Дональд Трамп также опубликовал сообщение на своей социальной платформе Truth Social, в котором предложил себя в качестве переговорщика по российско-украинскому конфликту.

На митинге в поддержку Трампа в Мичигане в прошлую субботу 1 октября член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) вновь заявила о своем несогласии с помощью Украине и потребовала, чтобы ее президент Владимир Зеленский начал переговоры о мирном урегулировании с Россией.

"У нас дома в Америке так много проблем, что я даже не могу думать о том, чтобы направлять наши деньги на финансирование прокси-войны с Россией, — сказала она в интервью. — Зеленский ведь не руководит правительством Соединенных Штатов. Он не наш президент, но Джо Байден почему-то каждый раз прогибается под него ... Американскому народу нет дела до этого военного конфликта, происходящего так далеко от нас".

На митинге в Мичигане Трамп утверждал, что он мог предотвратить конфликт на Украине.

"Этого военного конфликта никогда бы не случилось, если бы я был президентом, но я им не был", — сказал Трамп.

Многие республиканцы последовали примеру Трампа в заявлениях о Путине, осуждения которого Трамп избегал. Одновременно он встал на сторону своих спецслужб, сомневающихся во вмешательстве России в выборы 2016 года. Отношения с Украиной получили очевидную партийную окраску во время первого "демократического" импичмента Трампа, после того как он попытался использовать американскую помощь Украине, чтобы заставить Зеленского объявить о расследовании бизнес-сделок Байдена и его сына Хантера в этой стране.

Автор: Айсаак Арнсдорф (Isaak Arnsdorf)

Комментарии читателей

Babeinthe Woods

Украина является одним из самых коррумпированных государств в Европе. Почему мы должны поддерживать конфликт на Украине, если у США нет там жизненно важных интересов? Еще Генри Киссинджер советовал Киеву оставить Донбасс, "зачем вообще воевать за земли, занятые русскими?"

1 MoreBite

Такер Карлсон — главный враг Америки!

Frank Bifulco

Демократическая партия, которая принимала и поддерживает коммунистов, социалистов и других левых... Какое право имеет она поучать американский народ или Республиканскую партию?

Thaddeus7

У Путина и республиканцев MAGA много общего, поэтому у них и существует этот взаимный праздник любви. Если республиканцы MAGA возьмут контроль над нашей страной, то нашей демократии придет конец. Голосуйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь, потому что так оно и есть.

dcmddem

Республиканцы — это пропутинская группа, работающая над развалом Америки!

Они поддерживают ложь о прошлых выборах и атаку на Капитолийский холм 6 января.

Rebeki

Трамп прав, говоря, что если бы он был президентом, то военного конфликта на Украине бы не было... потому что он бы вытащил США из НАТО и передал Путину "ключи от Украины".

Musters seed

Что случилось с этими республиканцами?

А-а, я и забыл! У России денег намного больше, чем у Украины!

Kubla_Khan

А нужно сказать, Путин умеет заставлять свои денежки хорошо работать в Америке!

Sonora Nomad

У меня другой взгляд на украинский конфликт. Путин думал, что после четырехлетнего крушения поезда, которым правил Трамп, Дональд оставил США настолько расколотыми, опустошенными на международном уровне и парализованными внутри, что США не смогут эффективно отреагировать на его операцию на Украине.

Остается посмотреть, что будет с Европой, если Путин возобладает на Украине. Мне кажется, Европе лучше подняться самой, особенно если в ноябре палату представителей и сенат возьмут республиканцы.

Thomas McManus

Просто Путин, как и Трамп хочет сделать "Россию снова великой", по примеру MAGA.

Поэтому Трамп так Путина и любит!