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Военное обозрение

Сообщается о появлении в зоне СВО танков Т-90С в «экспортной» комплектации

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Источник изображения: topwar.ru

В зоне проведения специальной военной операции появились танки Т-90С так называемой "индийской" комплектации. Сообщается, что партия танков, предназначавшихся на экспорт, была передана в российские войска на фоне потери бронетехники.

В сентябре этого года на российских интернет-ресурсах появилось видео с танками Т-90, подготавливаемыми к отправке на Украину. Утверждалось, что это снимаемые с консервации Т-90А, не прошедшие модернизации, но как оказалось, это были Т-90С в экспортной комплектации, такой же как для поставки в Индию. Тогда же было высказано предложение, что танки будут отправлены иностранному государству, а не в зону СВО. Как оказалось, танки все-таки поехали на Украину.

На то, что данные танки относятся к "индийской" серии говорит отсутствие элементов комплекса электронно-оптического подавления "Штора-1" на башне, характерный широкий башенный блок динамической защиты, смонтированный "уступом", а также установленные под углом 75 градусов мортиры системы 902 "Туча".

Данный факт является подтверждением, что государство все-таки отдает приоритет комплектованию российской армии, а не армий иностранных государств, тем более на фоне потерь бронетехники в весенне-летнюю компанию. И хотя официальных данных по потерям наших танков нет, безвозвратные потери тяжелой бронетехники очень большие.

Т-90С - экспортный вариант танка Т‑90, базовый вариант появился еще в начале 90-х годов прошлого века. В последствии получил ряд улучшений, включая новые прицелы, башню, гусеницы, двигатель. С танка убрали КЭОП "Штора", установив дополнительную динамическую защиту. Танк Т-90С является основным боевым танком индийской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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