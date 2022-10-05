Минобороны Южной Кореи: Северная Корея готова к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования

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Министерство обороны Южной Кореи распространило информацию, что КНДР в ближайшее время собирается провести испытания межконтинентальных жидкотопливных баллистических ракет подводного базирования. Кроме того, по данным военного ведомства, следующей весной Пхеньян намерен провести очередные ядерные испытания. Сведения о военных планах Северной Кореи содержатся в специальном докладе министерства, составленном для парламентского аудита, который начался спустя несколько часов после того, как КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, пролетевшую над Японией.

Северная Корея готовится к испытательным пускам, предназначенным для освоения технологий новой жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракеты и баллистической ракеты подводного базирования, и постоянно стремится к модернизации возможностей твердотопливных ракет

— говорится в пресс-релизе Министерства обороны Республики Корея.

В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что Пхеньян по-прежнему способен проводить ядерные испытания. Ближайшее, седьмое по счету, может быть проведено уже в мае следующего года, считают в южнокорейском военном ведомстве. При этом не известно, будет ли это испытание ядерного заряда небольшой мощности или же КНДР продемонстрирует атомное оружие большой разрушительной силы.

В министерстве сообщили, что на фоне растущей военной угрозы со стороны КНДР, Сеул намерен и дальше укреплять так называемую «трехуровневую систему сдерживания». Она включает в себя программу упреждающего удара Kill Chain, согласно которой в случае возможного нападения КНДР на Южную Корею, южнокорейская армия нанесет удары по руководству противника. Для защиты от ракет, выпущенных с территории КНДР, Сеул использует эшелонированную систему ПВО и ПРО. При такой попытке пояснения странно звучит концепция "упреждающего" удара.

Напомним, сегодня утром КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северной японской префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане. Этот пуск вызвал большой переполох в Токио и Сеуле. Сообщается, что правительство Японии в связи пуском северокорейской ракеты активировало систему раннего предупреждения J-Alert для жителей самого северного главного острова Хоккайдо и северо-восточной префектуры Аомори. В населенных пунктах звучали сигналы воздушной тревоги, жителей призывали укрыться в убежищах.