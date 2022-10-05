Лукашенко не видит необходимости в проведении мобилизации в Белоруссии

Минск. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Начинают (беглые оппозиционеры) хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с силовиками, его цитирует агентство БелТА.

"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами: "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне", - заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии в пятый раз модернизируют армию, приспосабливая к складывающейся обстановке. "И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко обвинил соседнюю Украину в провокациях на границе. "Постоянно (Украина) ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну", - заявил президент.