Из-за позиции по Украине Германия теряет доверие союзников

Немцы теряют кредит доверия, а их политика выглядит лавированием с точки зрения союзников, пишет iDNES. Виной всему нерешительная позиция в отношении вооруженного конфликта на Украине, считает аналитик Гесин Вебер.

Йиржи Сладек (Jiří Sládek)

Германия, крупнейшая экономика и локомотив всей еврозоны, по мнению многих, могла бы делать больше для того, чтобы сохранить позицию одного из достойных доверия лидеров всего Запада. Она должна служить примером, предлагать однозначную и понятную концепцию. Пока же немецкая политика выглядит лавированием с точки зрения ее союзников. Немцы теряют кредит доверия.

Это подтверждает опрос, недавно проведенный американским аналитическим центром German Marshall Fund. Согласно результатам, Германия потеряла значительную долю доверия в Польше, а также в США. Германия в глазах своих союзников больше не надежная опора.

Как считает аналитик Гесин Вебер, которая участвовала в проведении этого исследования, виной всему прежде всего нерешительная позиция в отношении вооруженного конфликта на Украине.

"Нам есть чему поучиться"

Недавно глава немецкого МИДа Анналена Бербок, будучи с визитом в Прибалтике, заявила, что есть еще над чем работать. "Нам есть чему поучиться", — сказала она, допуская, что немцы недооценили российскую угрозу.

В Польше, где остро ощущают угрозу из-за агрессивных действий России, очень болезненно относятся к немецкой нерешительности. По сравнению с прошлым годом доверие к Берлину снизилось на целые 15%.

Главная причина — вооруженный конфликт. По мнению аналитиков, которых цитировало немецкое издание "Вельт", к ослаблению доверия к Германии привело, в первую очередь, усугубление ее энергетической зависимости от России и непреклонная позиция по обоим газопроводам "Северный поток". Среди других причин респонденты называют первоначальную немецкую нерешительность в том, что касается поставок оружия на Украину.

Чуть меньше, чем в Польше, доверие к Германии снизилось в США. Тех, кто больше не доверяет Германии, там стало на девять процентов больше, и общий уровень доверия теперь составляет 59%.

Падение в глазах турок

Минимально немцам доверяют в Турции. Там в их надежность верят всего 43%, что на 11% меньше, чем год назад.

Но, даже несмотря на такое "падение", в абсолютном сравнении у немцев еще не все так плохо, и у них по-прежнему за рубежом хорошая репутация. Вопреки утрате доверия среди американцев и поляков Германия остается на втором месте в мире по этому показателю. Обогнать ее удалось только Швеции.

Если суммировать всю гуманитарную, военную и финансовую помощь, то Германия занимает четвертое место в мире сразу за США, ЕС и Великобританией.

Однако, по словам Вебер, все это малозначительно на фоне того, что Берлин не в состоянии доносить свои намерения до общественности и зарубежных партнеров. Примером подобных ошибок в коммуникации может стать ляпсус оппозиционного лидера Фридриха Мерца. На прошлой неделе он сначала критиковал украинских беженцев за то, что они ведут себя как "социальные туристы". То есть они приезжают в Германию за пособиями, а потом возвращаются обратно, и так по кругу. Когда же его раскритиковала министр внутренних дел Нэнси Фезер из партии социал-демократов, он взял свои слова обратно и извинялся изо всех сил.

Кое-кто припоминает благостные телефонные разговоры между канцлером Олафом Шольцем и Владимиром Путиным, которые Шольц назвал "дружественными".

Но подобные высказывания очень опасны для хорошей репутации Германии. Как сообщает компания Kantar Public, которая участвовала в проведении выше означенного опроса, напротив, возросло доверие к тем государствам, которые проводят жесткую политику в отношении России, то есть к Польше и США.