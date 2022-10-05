Предложение Маска о "мире между Украиной и Россией" возмутило Киев и Запад

Предложения Илона Маска по достижению мира на Украине, опубликованные в Твиттере, не понравились ни украинскому руководству, ни Западу в целом, пишет Forbes. Взгляды Маска на конфликт изменились с февраля, теперь он уже не так уверен в победе Киева.

Дерек Сол (Derek Saul)

На богатейшего человека в мире Илона Маска обрушилась резкая критика после того, как в понедельник днем он поделился своими мыслями о том, как положить конец российской спецоперации на Украине. При этом Маск выдвинул условия, гораздо более приемлемые для Москвы, чем считает необходимым Запад.

Ключевые моменты

Маск опубликовал твит с четырьмя предложениями по "миру между Украиной и Россией": формальное признание Крыма российской территорией (Россия незаконно аннексировала его у Украины в 2014 году), обеспечение стабильного водоснабжения полуострова, обязательство Украины сохранять нейтралитет и не вступать в НАТО и, наконец, повторные референдумы о присоединении к России в ряде восточноукраинских регионов, которые закрепят эти территории за Москвой, если местные жители снова скажут да.

В последующем посте генеральный директор Tesla добавил, что "весьма вероятно, что этим все и кончится — вопрос лишь в том, сколько еще людей погибнет до этого".

Твит Маска поднял шквал критики. Так, украинский дипломат Андрей Мельник грубо послал предпринимателя: "Да пошел ты...", и добавил, что это "еще дипломатический ответ". Его пост быстро стал вирусным, собрав свыше 90 000 лайков, а президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Твиттере собственный опрос и поинтересовался, какой Маск людям больше по душе, пророссийский или проукраинский.

Предложение Маска идет вразрез с планами Белого дома и украинского правительства о том, чем Киев может поступиться. В пятницу президент Джо Байден заявил, что США "всегда будут соблюдать международно признанные границы Украины", а Зеленский утверждает, что его страна ни за что не откажется от территории в пользу России.

В приложенном к твиту Маска опросе более 60% из миллиона респондентов проголосовали против. Маск объяснил это инакомыслие "невиданной бот-атакой". По его мнению, это лишь доказывает, что Твиттер заполонили "липа и спам". Ранее сообщалось, что миллиардер пытается отказаться от покупки гиганта за 44 миллиарда долларов.

История вопроса

Дружеские мирные предложения Маска далеки от его изначальных намерений: когда в феврале на Украине только вспыхнул конфликт, он предложил Путину схлестнуться в единоборстве и получил благодарность от украинского руководства за отправку в страну интернет-терминалов Starlink от компании SpaceX. Маску не впервой будоражить "Твиттер" своими опросами: в ноябре прошлого года он продал акции Tesla на миллиарды долларов, предварительно поинтересовавшись у публики, стоит ли это делать.

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Спорное внешнеполитическое предложение Маска прозвучало после того, как акции Tesla упали на торгах в понедельник на 9%, достигнув трехмесячного минимума. Рынку не понравилось, что поставки автомобилей в третьем квартале оказались значительно ниже запланированных.

Оценка Forbes

По нашим оценкам, состояние Маска оценивается в 232 миллиарда долларов — примерно на 90 миллиардов долларов больше, чем у ближайшего соперника. В понедельник личный капитал Маска сократился на 15 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla.