Уроки Карибского кризиса стали актуальны. Они напомнили о двух важных вещах

Непреходящие уроки Карибского ракетного кризиса

Джон Кеннеди осознал в ходе Карибского кризиса необходимость "дисциплины и самоконтроля", как он выразился уже позже, пишет WSJ. Тогда же он отметил, что США и СССР "практически уникальны среди мировых держав" тем, что "никогда не находились в состоянии войны друг с другом".

Пегги Нунан (Peggy Noonan)

В октябре исполнится 60 лет со дня Кубинского ракетного кризиса, который многие считают опаснейшим в истории человечества. Советский Союз тайно разместил на Кубе ракеты. США обнаружили их по секретным аэрофотоснимкам. Что было делать президенту Джону Кеннеди, который всего два года назад стал президентом, а полтора года назад распорядился о неудачном вторжении в заливе Свиней? Это известная история многократно изложена в литературе, кинематографе и монографиях, но заслуживает иного взгляда и более глубокого осмысления, поскольку Владимир Путин пригрозил ядерным оружием на Украине.

Несколько недель назад главнокомандующий ВСУ предупредил о "прямой угрозе применения тактического ядерного оружия вооруженными силами России". Генерал Валерий Залужный написал: "Также нельзя полностью исключать возможность прямого вовлечения ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, в котором уже прямо просматривается перспектива третьей мировой".

Какой урок мы можем извлечь из произошедшего 60 лет назад? На сайте библиотеки Джона Кеннеди есть стенограммы, пленки и документы дебатов в Белом доме во времена кризиса. Когда читаешь и слушаешь их, поражает пронзительный и непреложный факт, что эти люди ощупью искали путь во мраке, чтобы спасти мир от взрыва.

Из стенограммы совещания в Белом доме утром 16 октября, в первый день тринадцатидневного кризиса:

Госсекретарь Дин Раск: "Господин Президент, событие, конечно, крайне серьезное. Никто из нас не верил, что Советы смогут зайти так далеко".

Кеннеди поинтересовался, зачем русским это понадобилось. Генерал Максвелл Тейлор предположил, что они сомневаются в своем ядерном оружии большой дальности, поэтому сделали ставку на оружие меньшей дальности. Раск заметил, что, возможно, Никита Хрущев живет "в страхе" из-за американского ядерного оружия в Турции и хочет, чтобы мы испытали ту же тревогу.

Американские чиновники знали, где именно на Кубе размещены большинство ракет и пусковых установок, но не были в курсе, где находятся ядерные боеголовки и даже прибыли ли они вообще.

Что делать США, атаковать базы на Кубе? Если да, то надо ли предупреждать об этом СССР?

Кеннеди: "Предупредить их, как мне кажется, значит предупредить всех. И я, очевидно, не могу взять и объявить, что через четыре дня вы их уничтожите. За три дня они скажут, что у них появились боеголовки. Если возьмем и нападем, они их запустят. Что тогда?"

В их голосах слышно напряжение. Эти пленки дошли до нас, потому что Кеннеди тайно записал эти обсуждения — как вообще записывал многие разговоры. Почему — никто не знает. Показательно, что историки этим вопросом почему-то не заинтересовались.

И хорошо, что он это сделал: благодаря ему мы увидели, как принимаются решения на высочайшем уровне, когда ставки выше некуда. Кажущиеся мелочи раскрывают общее настроение и подход. Когда Джон Кеннеди позвонил британскому премьеру Гарольду Макмиллану, тот предположил, что Советы удастся убедить вывести оружие, если принять меры, чтобы "помочь русским сохранить лицо". И предложил "временно оставить наши ракеты "Тор" здесь, в Англии". Кеннеди пообещал, что поддержит эту идею. Это была работа Запада по разрядке — так он поощрял конструктивные действия. Если бы это вскрылось, Макмиллана ждала бы дома политическая расплата — но он об этом даже не обмолвился.

Как отметил политолог Грэм Эллисон (Graham Allison), Кеннеди сосредоточился на "большом", стратегическом ядерном оружии. Он не знал и не мог знать, что Хрущев уже отправил на Кубу тактическое ядерное оружие меньшего размера под советским командованием на месте. Если бы Кеннеди вместо военно-морской блокады и творческого подхода к дипломатии взял и разбомбил ракетные площадки, он мог бы развязать именно то, что пытался предотвратить.

В конце концов, конечно, свои ракеты Хрущев убрал. Джон Кеннеди признал операцию в заливе Свиней ошибкой и повторил обещание не вторгаться на Кубу. Он же тайно пообещал, что США выведут ракеты из Турции.

Но на этом история не заканчивается. Спустя восемь месяцев, в июне 1963 года, Кеннеди выступил с речью и признался, как кризис убедил его в необходимости переосмыслить всю холодную войну. Его спичрайтер Тед Соренсен (Ted Sorensen) спустя годы признался мне, что это была его "важнейшая" работа. Я поняла по глазам, что он имеет в виду под этим, — и он прав.

Изменилась сама природа войны, заявил Кеннеди. Мы не можем продолжать, когда у великих держав есть огромные ядерные арсеналы в состоянии готовности. "Одна ядерная боеголовка имеет взрывную силу почти вдесятеро бóльшую, чем все союзные ВВС во Второй мировой", — сказал он. Масштабный обмен ядерными ударами может уничтожить весь мир.

Считать, что мир невозможен, значит считать, что война неизбежна, а если так, то обречено все человечество. "Эту точку зрения мы принять не можем". Ни одно правительство не может быть настолько злодейским, чтобы мы априори лишали его народ всяких добродетелей. Америка и Советский Союз "практически уникальны среди мировых держав" тем, что "никогда не находились в состоянии войны друг с другом".

Если разрешить все наши разногласия нам не по силам, мы можем хотя бы обратиться к общим интересам. "Ибо, в конечном счете всех нас роднит то, что мы живем на этой маленькой планете. Мы все дышим одним воздухом. Мы все хотим лучшего будущего для наших детей. И все мы смертны".

Важно и следующее: "Отстаивая свои жизненные интересы, ядерные державы должны прежде всего избегать конфронтаций, которые ставят противника перед выбором: унизительное отступление либо ядерная война". Выбор этого пути будет равносилен "коллективной жажде гибели целого мира". Вот почему вооруженные силы США "соблюдают дисциплину и самоконтроль", а наши дипломаты "проинструктированы избегать ненужных раздражителей и сугубо риторической враждебности".

Он подчеркнул, что вскоре в Москве начнутся переговоры о всеобъемлющем договоре о запрете ядерных испытаний. И пообещал действовать так, словно он уже заключен.

Понимание того, что ядерное оружие изменило человеческую историю, разделял и Рональд Рейган. Как и Кеннеди, он с уважением относился к российскому ядерному арсеналу. В частном порядке и во всеуслышание Рейган говорил, что "ядерную войну нельзя выиграть и немыслимо даже начинать". За много лет до своего президентства он провел день с командованием американским ПВО и усвоил все последствия доктрины гарантированного взаимного уничтожения на всю жизнь. На посту президента он шел путем абсолютной откровенности, усиливая мощь и не делая резких движений. С 1982 по 1985 год умерло трое советских лидеров, но когда у Рейгана появился партнер, с которым он мог работать, Михаил Горбачев, в 1986 году в Рейкьявике он попытался полностью отказаться от ядерного оружия. Позже они достигли исторического соглашения о контроле вооружений.

Какие уроки дипломаты могут извлечь из всего этого? Не бойтесь идти ощупью во мраке. Опасайтесь ядерного оружия и уделяйте ему первостепенное внимание. Не упускайте ни единого шанса. И не будьте столь уверены, что удача вам не изменит. Целых 77 лет нам везло. Мы привыкли раз за разом избегать худшего. Но оно может случиться в любой момент.

Мы должны продолжать попытки. Нельзя вечно полагаться на чужую удачу.

Пегги Нунан — обозреватель The Wall Street Journal с 2000 года. Лауреат Пулитцеровской премии 2017 года. Политический аналитик NBC News и автор девяти книг по американской политике, истории и культуре. Бывший специальный помощник и спичрайтер президента Рональда Рейгана. Бывший научный сотрудник Института политики Гарвардского университета, преподавала на историческом факультете Йельского университета.

Комментарии читателей

Jones Abernethy

Кеннеди стоял твердо, а Обама/Байден легли на брюхо и заскулили.

D Banigan

Джо Байден не Джон Кеннеди, а Энтони Блинкен не Дин Раск. Над Хрущевым стояло Политбюро, и оно натягивало поводья, если что. А Путин своих противников поубирал.

GERALD CLARK

Еще один очевидный урок, не упомянутый в статье: Куба для США — то же, что Украина для России. Заявить России, что мы нарушим клятву и пустим Украину в НАТО — то же самое, что советский ядерный арсенал на Кубе. И теперь у нас опосредованная война.

Greg Carr

Как интересно: и ни слова про взрывы на "Северных потоках".

Douglas Eagle

Пора уже начинать партизанскую войну против России. Для начала подойдут диверсии и убийства. А то Байден чересчур сдержан. Большие шаги уже не работают. Путина свергнут 10 000 порезов. Даже ядерное оружие не понадобится.

Даже если вы терпеть не можете Байдена, Путин еще хуже. Добро пожаловать в политику.

LENNART B BJORKLUND

Если Путина загнать в угол, возможно что угодно. Помните: сильнее всего нацию объединяет внешняя угроза — реальная или мнимая, не важно. Путин над этим работает. Нам нужны лидеры, а их нет. Если случится худшее, прятаться будет негде.

Robert Ewald

Увы, в нынешней администрации ни одного здравомыслящего человека!

Clifton Saik

Трамп не втянул нас ни в одну войну — в отличие от Обамы и Байдена.

Marc Sawatzki

Путин увидел фиаско в Афганистане и набросился на Украину. Еще бы, в Белом доме обосновался бывший вице-президент времен Крыма.

R N Palarino

Я чту Кеннеди и глубоко уважаю то, как он разобрался с Кубинским ракетным кризисом. Нунан метко выразилась насчет "ощупью во мраке". Только я бы предпочел, чтобы во мраке пробирался Кеннеди, а не Байден и Харрис. Эти двое даже средь бела дня дорогу не найдут!