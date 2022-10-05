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РИА Новости

Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

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Стела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Союзные войска планируют освободить Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Первого канала".

"По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что <...> и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача", — сказал руководитель ДНР.

Он пояснил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали резервы в том числе с Артемовского направления, и сегодня подразделения ДНР на отдельных участках в самом Артемовске уже фиксируют отступление противника и укрепляют свои позиции.

Как подчеркнул Пушилин, это в то же время не означает, что "прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден".

О том, что из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи Минобороны сообщило 1 октября.

Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мае. В последние недели в районе города шли ожесточенные бои, власти ДНР называли это направление самым сложным участком фронта.

Донецкая Народная Республика с 30 сентября является субъектом Российской Федерации. В этот день в Кремле прошла церемония подписания международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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