Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу

Миронов предложил создать надправительственный орган по организации гособоронзаказа

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа.

"Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.

Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом.

"Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.