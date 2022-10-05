Войти
РИА Новости

Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу

392
1
0
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

Миронов предложил создать надправительственный орган по организации гособоронзаказа

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа.

"Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.

Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом.

"Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Миронов Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.03.2022
Песков: речь об отправке в Донбасс добровольцев из РФ не идет
22.12.2021
Министр Шойгу: НАТО отрабатывает применение сил Грузии, Молдавии и Украины против России
16.11.2020
За что генерала Мурадова назначили командующим миротворцами в Карабахе
16.11.2020
Грядет большая ремоторизация
09.10.2015
Каспий стал театром военных действий
19.03.2014
Основа обороны страны
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:33
  • 34233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 09:29
  • 9
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 05:44
  • 18
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 05:19
  • 2
Народ и армия едины?
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 04.10 19:54
  • 2
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
  • 04.10 15:23
  • 5
Минпромторг импотент? Да!
  • 04.10 11:51
  • 2
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации