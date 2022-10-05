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РИА Новости

Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Лукашенко: Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но никого не убивает

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на Украине, но никого не убивает, своих военных туда не отправляет.

Глава белорусского государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - цитирует белорусского лидера его сайт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Белоруссия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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