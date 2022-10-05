Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.

В министерстве сообщили, что расчеты БЛА "Орлан-10" в ходе боевого дежурства в условиях радиоэлектронных помех противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведения видеофиксации огневого поражения целей.

"Во время выполнения боевых задач расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты и огневые точки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры", - следует из сообщения.

"В ходе специальной военной операции мои расчеты по БЛА ведут круглосуточную разведку днем и ночью по выявлению противника, по предупреждению своих войск, по взаимодействию. Расчет именно разведчиков выявляет цель, передает координаты, в это время ударный беспилотник находится в режиме боевого дежурства в воздухе и, соответственно, по передаче координат сразу выдвигается к цели", - рассказал на видео Алексей, командир роты БЛА.