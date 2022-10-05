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Военное обозрение

Американская компания разработала боеприпасы для обнаружения и уничтожения беспилотников небольшого размера

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Источник изображения: topwar.ru

Военный конфликт на Украине показал огромную значимость и высокую эффективность применения в современной войне беспилотных летательных аппаратов различного назначения и класса. Одновременно стало очевидным, что сбивать дроны, особенно небольшие, существующими средствами ПВО довольно затруднительно и весьма дорого. Похоже, решение проблемы уничтожения беспилотников малого размера нашли в американской оборонной компании Grumman Corporation.

Представитель корпорации рассказал журналу National Defense об успешных испытаниях осколочно-фугасных патронов двойного назначения 30x133 мм для пулемета M230LF Bushmaster. Боеприпас оснащен небольшим датчиком, который обнаруживает дроны, затем происходит взрыв, причем беспилотник получает повреждения за счет осколков, а не прямого попадания снаряда.

Компания держит в секрете, как именно работает новый боеприпас, но по словам представителя Northrop Grumman, радиочастотный датчик внутри каждого снаряда основан на технологии зондирования, «которая существует уже несколько десятилетий». В настоящее время новые патроны уже начали поступать на вооружение армии США.

Помимо высокой поражающей эффективности в борьбе с беспилотниками небольшого размера, новый боеприпас, как утверждается, уникален тем, что его стоимость в разы меньше, чем другие системы для уничтожения БПЛА. Для автоматического наведения на цель используется специальная программа АСЕ, но, как подчеркнул представитель компании-разработчика, патрон и пулемет M230LF Bushmaster могут работать с любой системой наведения.

Новый боеприпас зарекомендовал свою высокую эффективность при уничтожении одиночных целей, но система наведения пока не способна качественно отрабатывать по большому скоплению БПЛА. В настоящее время разработчики пытаются решить эту проблему.

Например, сбить 100 беспилотников в одном бою — дорогостоящий тест, который еще не проводился

— сообщил представитель оружейной компании.

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Страны
США
Украина
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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