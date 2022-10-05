В России в структуре гражданской обороны создаются центры беспилотной авиации

ЦАМТО, 4 октября. Центры беспилотной авиации и робототехнические подразделения начали создавать в структуре гражданской обороны (ГО) России, которая отмечает 4 октября свое 90-летие.

"Создаются центры беспилотной авиации, разрабатываются современные образцы техники, активно внедряются робототехнические комплексы. Расширяется работа на международном уровне – взаимодействие со странами ШОС, БРИКС и МОГО (Международная организация гражданской обороны – ред.)", – рассказали "РИА Новости" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что гражданская оборона сегодня – мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По данным спасателей, только в прошлом году пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили свыше 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области и Крыма.

"Продолжает развиваться корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы, создаются соответствующие подразделения в сельских населенных пунктах субъектов РФ", – резюмировали в министерстве.