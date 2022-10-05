Войти
ЦАМТО

В России в структуре гражданской обороны создаются центры беспилотной авиации

320
0
0
БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

ЦАМТО, 4 октября. Центры беспилотной авиации и робототехнические подразделения начали создавать в структуре гражданской обороны (ГО) России, которая отмечает 4 октября свое 90-летие.

"Создаются центры беспилотной авиации, разрабатываются современные образцы техники, активно внедряются робототехнические комплексы. Расширяется работа на международном уровне – взаимодействие со странами ШОС, БРИКС и МОГО (Международная организация гражданской обороны – ред.)", – рассказали "РИА Новости" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что гражданская оборона сегодня – мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По данным спасателей, только в прошлом году пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили свыше 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области и Крыма.

"Продолжает развиваться корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы, создаются соответствующие подразделения в сельских населенных пунктах субъектов РФ", – резюмировали в министерстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
БРИКС
ШОС
Похожие новости
11.03.2020
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
16.02.2018
Анатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружия
05.01.2017
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
14.12.2016
Алексей Богданов: "Федор" отправится в облет Луны
21.09.2016
Ось новой истории
17.03.2016
МЧС России примет участие в 15 международных учениях в этом году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:33
  • 34233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 09:29
  • 9
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 05:44
  • 18
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 05:19
  • 2
Народ и армия едины?
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 04.10 19:54
  • 2
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
  • 04.10 15:23
  • 5
Минпромторг импотент? Да!
  • 04.10 11:51
  • 2
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации