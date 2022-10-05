Байден упростил процедуру закупки критических вооружений для армии США

ЦАМТО, 4 октября. Президент США Джо Байден упростил предусмотренную законом процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны.

Как передает "РИА Новости", это следует из опубликованного меморандума главы Белого дома.

"Я вношу исключения в пункты 303(a)(5) и 303(a)(6) закона (об оборонном производстве) в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны", – говорится в документе.

Д.Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии".

"Перебои в этой области серьезно вредят национальной обороноспособности", – добавил он.