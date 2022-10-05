Для ВМС Колумбии будут построены пять фрегатов по проекту компании Damen

ЦАМТО, 4 октября. Голландская компания Damen Shipyards выбрана технологическим партнером для реализации совместно с колумбийской Cotecmar процедуры проектирования и постройки для ВМС Колумбии пяти фрегатов.

По данным Минобороны Колумбии, проект реализуется в рамках программы поставки стратегических надводных платформ PES (Plataformas Estrategicas de Superficie).

Как сообщает Infodefensa.com, выбор компании-подрядчика для этого проекта был сделан спустя несколько месяцев после визита в феврале прошлого года бывшего президента Колумбии Ивана Дуке на предприятия Damen Shipyards в Нидерландах. На поставку своих кораблей колумбийскому флоту также претендовали французская Naval Group, испанская Navantia, южнокорейская Daewoo и турецкая STM. В 2019 году Колумбия уже выбрала проект OSRV 8316 компании Damen в качестве базового для постройки на предприятии Cotecmar океанографического судна.

Представители Cotecmar и Damen 27 сентября на борту фрегата "Альмиранте Падилла" на военно-морской базе "Боливар" в Картахене подписали контракт на совместную разработку проекта нового фрегата. Корабли будут построены на базе адаптированного проекта Sigma 10514. Другие условия соглашения не разглашаются.

Планируется, что этап проектирования PES продлится 18 месяцев. Cotecmar стремилась принять участие в доводке проекта фрегатов по двум причинам: удовлетворить потребности ВМС и получить доступ к новым технологиям.

В результате реализации проекта командование ВМС Колумбии намерено получить многоцелевую платформу, предназначенную для противолодочной, противокорабельной борьбы и обеспечения ПВО. Фрегаты планируется применять в Атлантическом и Тихом океанах.

Пять новых фрегатов заменят четыре устаревших фрегата класса FS-1500 и два полученных из состава ВМС Республики Корея корвета класса "Поханг".

Согласно ранее озвученным требованиям ВМС Колумбии, корабли должны были оборудованы интегрированной мачтой, ГАС, вооружены 76/62-мм артиллерийской установкой, противокорабельными ракетами (SSM-700K HAE SUNG-I), ЗРК средней дальности, ЗАК, оснащены вертолетом. Дальность плавания должна составлять от 4000 до 7000 морских миль, скорость – от 27 до 30 узлов, автономность – около 30 суток.