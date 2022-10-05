Запущенная военными КНДР баллистическая ракета средней дальности пролетела над Японией

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Северная Корея провела очередные ракетные испытания, запустив баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, это могла быть ракета средней дальности. В Пхеньяне сообщения южнокорейских и японских СМИ традиционно не комментируют.

По имеющимся данным, утром 4 октября 2022 года, КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону Японского моря. Максимальная скорость ракеты достигала 17 Махов, такие данные предоставляют южнокорейские военные. Ракета преодолела 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета в 970 км. По данным японских военных, ракета пролетела 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.

В Токио сообщают, что северокорейская ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан вне исключительной экономической зоны государства, примерно в 3 тысячах километров от островов японского архипелага. Последний раз ракеты КНДР над Японией пролетали 5 лет назад. В Токио уже создан экстренный штаб, созван совет национальной безопасности. Собирается и анализируется вся имеющаяся информация о данном ракетном пуске. Предполагается, что ракета была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.

В КНДР, между тем, никак не реагируют на заявления Токио и Сеула, звучащие уже на протяжении всей прошлой недели. Пхеньян возобновил ракетные испытания, проведя несколько пусков баллистических ракет, последний из которых был произведен в минувшую субботу. По данным, предоставляемым южнокорейскими военными, северокорейские военные испытывали баллистические ракеты, запуская из на дальность 400-500 км. Запущенная сегодня на 4,5 тысячи километров ракета, можно сказать, шокировала соседние государства, особенно Японию, над территорией которой пролетела.