Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление

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Российская система предупреждения о ракетном нападении в скором времени пополнится еще двумя наземными радиолокационными станциями. Как сообщили в Минобороны, новые РЛС закроют северное направление.

Две новые станции радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж" создаются в республике Коми под Воркутой и в Мурманской области. Еще одна РЛС должна появиться на Дальнем Востоке. Сроки окончания работ не сообщаются, но ранее заявлялось, что российская система предупреждений о ракетном нападении полностью обновится к 2030 году. Т.е. будет завершено строительство новых станций и проведена модернизация уже построенных.

Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области

- заявили в Минобороны.

На сегодняшний день российская СПРН несет опытно-боевое дежурство, государственные испытания прошли в прошлом году. В настоящее время, кроме строительства новых РЛС, ведется модернизация уже построенных, требующих улучшений. В частности, обновление проходят станции в Армавире и Иркутске.

К 2030 году будут построены три новых РЛС, СПРН полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж", ряд уже работающих станций пройдет модернизацию. Также в Системе останутся несколько станций предыдущего поколения, их снимать с боевого дежурства не планируется. Речь идет о РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Белоруссии.

На сегодняшний день станции "Воронеж" контролируют все направления вероятных пусков баллистических и крылатых ракет. ЕКС "Купол" до 2024 года должна быть доведена до 10 космических аппаратов.