Войти
Военное обозрение

Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление

356
1
+1

Источник изображения: topwar.ru

Российская система предупреждения о ракетном нападении в скором времени пополнится еще двумя наземными радиолокационными станциями. Как сообщили в Минобороны, новые РЛС закроют северное направление.

Две новые станции радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж" создаются в республике Коми под Воркутой и в Мурманской области. Еще одна РЛС должна появиться на Дальнем Востоке. Сроки окончания работ не сообщаются, но ранее заявлялось, что российская система предупреждений о ракетном нападении полностью обновится к 2030 году. Т.е. будет завершено строительство новых станций и проведена модернизация уже построенных.

Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области

- заявили в Минобороны.

На сегодняшний день российская СПРН несет опытно-боевое дежурство, государственные испытания прошли в прошлом году. В настоящее время, кроме строительства новых РЛС, ведется модернизация уже построенных, требующих улучшений. В частности, обновление проходят станции в Армавире и Иркутске.

К 2030 году будут построены три новых РЛС, СПРН полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж", ряд уже работающих станций пройдет модернизацию. Также в Системе останутся несколько станций предыдущего поколения, их снимать с боевого дежурства не планируется. Речь идет о РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Белоруссии.

На сегодняшний день станции "Воронеж" контролируют все направления вероятных пусков баллистических и крылатых ракет. ЕКС "Купол" до 2024 года должна быть доведена до 10 космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Дарьял
Проекты
СПРН
Похожие новости
31.03.2021
Стража космических границ
11.11.2020
«Золотой петушок» набирает вес
28.10.2019
Эволюция российской ПРО
16.08.2017
Прикрытие с юга: Россия установит в Крыму новейший высокоточный радар
25.04.2013
Ударить не успеют
29.12.2012
Атаку не пропустят
13.12.2011
Дальнобойный "Воронеж"
1 комментарий
№1
05.10.2022 09:40
Возле каждой РЛС СПРН  нужно ставить ПУ с противоракетами для перехвата баллистических ядерных ракет со всех возможных направлений.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:33
  • 34233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 09:29
  • 9
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 05:44
  • 18
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 05:19
  • 2
Народ и армия едины?
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 04.10 19:54
  • 2
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
  • 04.10 15:23
  • 5
Минпромторг импотент? Да!
  • 04.10 11:51
  • 2
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации