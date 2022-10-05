Стало известно о работе новейших РЛС во время референдума в ДНР

Самоходные артиллерийские установки «Малка» бьют по позициям противника. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Во время проведения референдума в Донецкой народной республике (ДНР) союзные силы применили новейшие радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами «Малка». Об этом сообщил источник в силовых структурах ДНР, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, РЛС применялись для поражения украинской артиллерии в районе Донецка. Так, с помощью станций удалось поразить американские гаубицы M777. Источник добавил, что РЛС «практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции».

22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка иностранным оружием. Предположительно, это была французская самоходная гаубица Caesar.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данное предложение.