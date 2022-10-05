Войти
Известия.ru

Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы

332
1
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жителей Донбасса во время проведения референдума о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России защищала новейшая радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы. Об этом 4 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — рассказал источник агентства.

Сообщается, что вместе с РЛС работали гаубицы, калибр которых составляет 203 мм, а дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом достигает 37 км. Новые станции в короткие сроки обеспечивали гаубицы координатами позиций украинской артиллерии, что позволяло их успешно поражать.

Источник добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены несколько американских гаубиц M777, которыми украинские войска неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ДНР, вхождение в состав России поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

Позднее, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.


Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Германия
Италия
Латвия
Россия
США
Компании
M777
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.01.2022
Геополитическая разведка боем
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
16.04.2019
Gazeta Finansowa (Польша): кто следующий?
30.03.2016
Паспорт неконкурентоспособности
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
01.12.2014
Если завтра война
1 комментарий
№1
05.10.2022 09:11
Вот  хоть какая то польза  случилась от референдума! Оказывается  можно  обнаружить и даже  поразить ответным  огнем  те  гаубицы  которые  столько  времени  безнаказанно обстреливают Донецк! Если , конечно, эта  новость не  фейк, а  реальное  сообщение  о  применении таких РЛС
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:33
  • 34233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 09:29
  • 9
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 05:44
  • 18
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 05:19
  • 2
Народ и армия едины?
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 04.10 19:54
  • 2
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
  • 04.10 15:23
  • 5
Минпромторг импотент? Да!
  • 04.10 11:51
  • 2
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации