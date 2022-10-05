Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы

Жителей Донбасса во время проведения референдума о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России защищала новейшая радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы. Об этом 4 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — рассказал источник агентства.

Сообщается, что вместе с РЛС работали гаубицы, калибр которых составляет 203 мм, а дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом достигает 37 км. Новые станции в короткие сроки обеспечивали гаубицы координатами позиций украинской артиллерии, что позволяло их успешно поражать.

Источник добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены несколько американских гаубиц M777, которыми украинские войска неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ДНР, вхождение в состав России поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

Позднее, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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