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ТАСС

Ростех представил Минобороны РФ новые тактические аптечки для военных

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Военнослужащий-медик ВС РФ
Военнослужащий-медик ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Заказчик может выбрать либо аптечку, которая включает 13 позиций или 23 наименования средств первой помощи, отметили в корпорации

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ростех представил Минобороны РФ два варианта новых тактических аптечек для военнослужащих, вместо штатной аптечки, состав которой подлежит пересмотру, сообщили журналистам в госкорпорации.

"Аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ была поставлена задача пересмотреть ее состав. Мы отреагировали максимально оперативно - предложены два готовых варианта аптечек с проверенными поставщиками", - сказали в Ростехе.

Там уточнили, что заказчик может выбрать либо аптечку, которая включает 13 позиций или 23 наименования средств первой помощи. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции - это минимум, который должен быть у бойца под рукой.

"Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны", - отметили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Коллегия военно-промышленной комиссии, изучив опыт применения тактической аптечки военнослужащих в ходе спецоперации, пришла к выводу, что она не соответствует современным требованиям. В принятой в 2011 году на снабжение российской аптечке был недостаточный набор средств медицинской помощи. В то время как у зарубежных армий военные аптечки содержат не менее 13 позиций. 

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