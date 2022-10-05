SpaceX потратили $80 млн на сеть Starlink на Украине

Экран оператора украинского беспилотника, предположительно применяющего в своей работе Starlink. Судя по экрану управлящего устройства, речь идет об управлении весьма небольшим дроном.

Средства направили на поддержание работы интернет-сети

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы своей интернет-сети Starlink на Украине. Об этом в понедельник заявил основатель SpaceX Илон Маск.

"Затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно $80 млн", - написал он.

27 февраля Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ сообщали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи.