Украина обсуждает с США поставки вооружений с большим радиусом действия

Министры обороны и главнокомандующие сторон проводят регулярные беседы, отметила посол страны в Вашингтоне Оксана Маркарова

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Украина продолжает обсуждения с США поставок вооружений, в том числе ракет, с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в понедельник в интервью телеканалу CNN.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.

Маркарова при этом не стала однозначно отвечать на вопрос о том, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета выше 100 км. "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание", - отметила она.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина готова предоставить США право контролировать выбор целей для ракет с дальностью полета свыше 100 км в случае принятия решения об их поставках. Прежде США отказывались передать Киеву подобные вооружения, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.