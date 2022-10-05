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Стала известна максимальная скорость выпущенной Северной Кореей ракеты

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Хвасон-14
Запуск северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-14". Фотография опубликована агентством ЦТАК 29 июля 2017 года.
Источник изображения: KCNA/Korea News Service via AP

Выпущенная Северной Кореей ракета достигла скорости 17 Махов. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По информации южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Однако, согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров.

КНДР осуществила пятый запуск баллистической ракеты за неделю. После этого в Японии сработала экстренная система оповещения. Власти страны призвали жителей префектур Аомори и Хоккайдо не подходить к окнам и найти укрытия. Японское правительство выразило «решительный протест» Северной Корее в связи с пуском.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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