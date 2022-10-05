Стала известна максимальная скорость выпущенной Северной Кореей ракеты

Выпущенная Северной Кореей ракета достигла скорости 17 Махов. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По информации южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Однако, согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров.

КНДР осуществила пятый запуск баллистической ракеты за неделю. После этого в Японии сработала экстренная система оповещения. Власти страны призвали жителей префектур Аомори и Хоккайдо не подходить к окнам и найти укрытия. Японское правительство выразило «решительный протест» Северной Корее в связи с пуском.