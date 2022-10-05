В NASA заявили, что не сокращали штат сотрудников, работающих в России

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) держит в России полный штат своих сотрудников, несмотря на рекомендации Госдепартамента США американцам покинуть территорию РФ. Об этом заявил в понедельник руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте ведомства.

"Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звездном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами <...>. Мы не разглашаем число сотрудников, но в настоящее время мы полностью укомплектованы", - сказал он.