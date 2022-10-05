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Вестник Мордовии

"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Переданные Германией нацистским формированиям Украины самоходные установки Gepard пытаются задействовать в борьбе с дронами-камикадзе "Герань-2". Проект "РГ: русское оружие", ссылаясь на мнение военного эксперта Юрия Лямина, отмечает, что эти "зенитные танки" вряд ли могут быть эффективны против столь малозаметных средств поражения.

ЗСУ начали создавать еще во второй половине 60-х годов. Они предназначались для борьбы с самолетами, выполнявшими задачи над полем боя, а также вертолетами, оказывающими огневую поддержку.

Позже, когда появилась авиационная техника, вооруженная высокоточными боеприпасами, применявшимися вне зоны досягаемости 35-мм пушек ЗСУ, они стали считаться устаревшими. В бундесвере их сняли с вооружения еще двенадцать лет назад.

Где-то полторы сотни единиц оставались в не самых передовых с военной точки зрения государствах: Бразилии, Иордании, Румынии. Недавно к ним присоединилась и Украина.

"На прошлой неделе стало известно, что для борьбы с БЛА "Герань-2" в Одессу была переброшена, по крайней мере, одна такая установка, замеченная в ходе визита в город министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Ранее здесь ракетные комплексы ПВО не смогли засечь эти дроны, и боевики безрезультатно пытались применять по нему стрелковое оружие и находящиеся на катере "Прилуки" шестиствольные установки АК-601.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

РЛС ЗСУ Gepard также вряд ли рассчитана на обнаружение таких малозаметных объектов, а орудия имеют ограничения применения по дальности и высоте, в том числе 100-метровую мертвую зону", - рассказал Юрий Лямин.

Можно вспомнить, что ранее похожие беспилотники в ходе одного из вооруженных конфликтов оказались "не по зубам" американским ракетным комплексам MIM-104 Patriot, MIM-23 Hawk, а также батареям 35-мм зенитных пушек Oerlikon, наводящимся с помощью РЛС. Они обошли их позиции и поразили все намеченные цели.

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Бразилия
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Румыния
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Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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