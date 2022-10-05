Космонавты на МКС готовят к прибытию Анны Кикиной каюту

Также Дмитрий Петелин с Сергеем Прокопьевым планируют организовать сюрприз

МКС, 4 октября. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) готовятся к прилету единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной на МКС, передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, Кикина будет жить в каюте многоцелевого лабораторного модуля "Наука", которую в настоящий момент готовят к ее прибытию. Кроме того, Петелин вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым планирует организовать сюрприз, подробности которого пока раскрывать не стал.

Анна Кикина в рамках перекрестных полетов отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon. Его запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в полдень 5 октября (19:00 мск). Изначально запуск был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн". Вместе с Кикиной на МКС отправятся астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.