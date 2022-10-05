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ТАСС

МИД Великобритании пообещал помогать Украине "до победы" и по окончании боевых действий

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Как отметили в ведомстве, Лондон обладает "стратегической выносливостью" для того, чтобы продолжать поддерживать Киев "до победы"

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей, так и по их завершении при восстановлении разрушенной инфраструктуры.

"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет. Мы никогда не признаем присоединение Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма [к России]. Это [часть] Украины. И когда Украина победит в этой войне, мы будем помогать им при восстановлении их домов, экономики и общества", - говорится в выдержках из речи главы МИД королевства Джеймса Клеверли, с которой он выступит во вторник вечером на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

По его словам, Лондон обладает "стратегической выносливостью" для того, чтобы продолжать поддерживать украинские власти "до победы". Как отмечается в речи Клеверли, фрагменты которой в понедельник приводит агентство Рейтер, Великобритания своими активными действиями на Украине продемонстрировала, что является "игроком на поле" международной политики, а не просто "комментатором". 

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