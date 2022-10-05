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ТАСС

ГИКЦ им. Титова обеспечит 10 запусков новейших спутников в ближайшее время

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ГИКЦ имени Г.С.Титова
Главный испытательный Космический Центр имени Г.С.Титова Космического командования Войск ВКО.
Источник изображения: Анатолий Жданов / «Московский комсомолец»

Всего российская группировка насчитывает около 170 аппаратов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) имени Германа Титова в ближайшее время планирует обеспечить запуск 10 спутников. Об этом сообщил начальник центра генерал-майор Сергей Марчук.

"В ближайшее время намечено обеспечить 10 запусков новейших космических аппаратов", - заявил Марчук в интервью газете "Красная звезда".

По словам генерал-майора, в первом полугодии ГИКЦ обеспечил запуски шести космических аппаратов военного и социально-экономического назначения.

"По состоянию на 1 октября в управлении Главного центра около 70 процентов космических аппаратов отечественной орбитальной группировки", - пояснил Марчук, уточнив, что всего российская группировка насчитывает около 170 спутников, в том числе военного и двойного назначения. 

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ГИКЦ им. Титова
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