ГИКЦ им. Титова обеспечит 10 запусков новейших спутников в ближайшее время

Всего российская группировка насчитывает около 170 аппаратов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) имени Германа Титова в ближайшее время планирует обеспечить запуск 10 спутников. Об этом сообщил начальник центра генерал-майор Сергей Марчук.

"В ближайшее время намечено обеспечить 10 запусков новейших космических аппаратов", - заявил Марчук в интервью газете "Красная звезда".

По словам генерал-майора, в первом полугодии ГИКЦ обеспечил запуски шести космических аппаратов военного и социально-экономического назначения.

"По состоянию на 1 октября в управлении Главного центра около 70 процентов космических аппаратов отечественной орбитальной группировки", - пояснил Марчук, уточнив, что всего российская группировка насчитывает около 170 спутников, в том числе военного и двойного назначения.