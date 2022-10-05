Запад урегулирует украинский конфликт, если поможет Путину "сохранить лицо"

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022.

Украинский конфликт: помогите Путину сохранить лицо и признайте победу России во Второй мировой

Вопрос мира зависит от публичного признания, кто выиграл в войне против Германии, считает автор JP. По его мнению, Запад может признать собственные грехи и гордыню, воздать России должное за победу во Второй мировой и "помочь Путину спасти лицо".

Дейв Андерссон (Dave Andersson)

В выпуске журнала The Washington Jewish Week от 6 апреля я утверждал, что США и Западу вообще необходимо как-то решить две навязчивых идеи российского президента Владимира Путина.

Во-первых, мы должны признать, что с распадом Советского Союза Россия понесла огромную утрату — неспроста Путин назвал его "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". Во-вторых, мы должны признать, что у России есть реальные опасения насчет безопасности, во многом продиктованные последним нападением Гитлера. В борьбе против нацистской Германии русские потеряли 25 миллионов человек, мирных и военных (для сравнения, США потеряли 400 000), а войну называют Великой Отечественной.

Я рекомендовал стратегию, которую позднее, 22 сентября, поддержал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус (David Ignatius): вспомнить, как Джон Кеннеди позволил Никите Хрущеву сохранить лицо во время кубинского ракетного кризиса и взять с него пример. Напомню, Кеннеди вывел американские ракеты из Турции (достоянием гласности это стало лишь спустя четверть века). Поэтому я считаю, что сегодня США и НАТО должны убрать свое ядерное оружие из Европы.

Учиться на кубинском ракетном кризисе — мудро, но на данном этапе конфликта нужен иной подход, который позволит Путину спасти репутацию.

Как помочь Путину сохранить реноме и предотвратить ядерную войну?

Путин аннексировал несколько областей юга Украины и дал понять, что поскольку конфликт отныне разворачивается на территории России, более решительная защита этих земель вполне оправдана. Таким образом допускается применение ядерного оружия — причем не только тактического, но и стратегического.

Какие же уроки мы можем извлечь сегодня, в священные десять дней между праздниками Рош ха-Шана и Йом Кипур, и объединить их со спасительной стратегией Джона Кеннеди?

Йом-Кипур и Вторая мировая: главный вклад в победу над нацистами внесла Россия, а не США и не Великобритания

Считается, что в этот период размышлений евреи осознают свои прошлогодние грехи и просят у Бога прощения в самый Йом-Кипур. Возможно, и нам как державе (а заодно Великобритании, нашим союзникам по Второй мировой и Израилю) следует задуматься: не преувеличили ли мы свои заслуги в победе над нацистской Германией?

"Звездный час" Великобритании (по выражению Черчилля) пробил, когда англичане отстояли свою страну в Битве за Британию, преимущественно воздушной. США выиграли противостояние с японцами (это, наоборот, вторая половина Второй мировой) и возглавили наступление на Германию на заключительном этапе войны, начиная с "дня Д" 6 июня 1944 года и высадки в Нормандии.

Однако бóльшую часть немецкой армии (80-90%, по оценке сэра Макса Гастингса в книге "Инферно"), уничтожили русские. Основные боевые действия против Вермахта вплоть до "Дня Д" тоже вели русские.

Возможно, вопрос мира, хотя бы отчасти, зависит от публичного признания, как именно была выиграна война против Германии. Безопасности России признание ведущей роли русских в победе не укрепит, но подчеркнет правомочность их опасений. Кроме того, это смягчит их тягу к восстановлению империи, ведь их самосознание лишь окрепнет.

Мы должны воздать России должное как подобает, чтобы Путин стал в глазах россиян победителем — это поднимет их чувство собственного достоинства на мировой арене.

Будь это семейная драма пера Артура Миллера, Теннесси Уильямса или Юджина О'Нила, нетрудно себе представить, как отец делает жене и детям важное признание о прошлом. Например, во "Всех моих сыновьях" есть мощная сцена, как отец признаёт, что его компания в годы Второй мировой поставляла бракованные запчасти для самолетов — и это объясняет, как погиб его собственный сын, летчик ВМФ. Впечатление сильнейшее.

Предполагает ли попытка залечить исторические раны русских некую церемонию, договор или форум, который будет освещаться во всем мире по интернету и в социальных сетях?

Сегодня вы высмеете "абсурдное" предложение США, Великобритании и Западу вообще наконец-то воздать России заслуженную благодарность за победу над нацистами — и воспользоваться информационными технологиями XXIвека, чтобы рассказать об этом всему миру. А завтра увидите, как Россия посеет мировой хаос с помощью ядерного оружия.

С другой стороны, мы можем признать собственные грехи и гордыню, воздать России должное за победу в войне в Европе и помочь Путину спасти лицо. Более того, так начнем эру мира и сотрудничества между Россией, Украиной, США и нашими союзниками по НАТО и положим конец боевым действиям с минимальными территориальными потерями для Киева.

Дейв Андерссон преподавал в пяти колледжах и университетах