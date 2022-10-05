Парад в Ашхабаде по случаю 31-й годовщины независимости Туркмении

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Парад в Ашхабаде по случаю 31-й годовщины независимости Туркменистана. 27.09.2022

От себя замечу, что это первый парад для нового президента и верховного главнокомандующего ВС Туркменистана - Сердара Бердымухамедова, который в этом году сменил на президентском посту своего отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ушел в отставку и стал председателем Халк Маслахаты - верхней палаты туркменского парламента.

А далее отрывок описания парада от государственного информационного агентства Туркменистана - "Туркменистан сегодня" где указано о том, кто и что были представлены на военном параде:

Звучит Государственный гимн Туркменистана. По флагштоку поднимается Государственный флаг Туркменистана.

Священный зелёный Стяг родного Отечества - символ национальной гордости и патриотизма для всех поколений, вдохновляющий турк­менистанцев на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот прогресса во всех сферах. В течение тридцати одного года наша Отчизна под Государственным флагом созидает свою новейшую историю и уверенно следует по пути процветания, достигая высоких рубежей, утверждаясь в мире как государство с уникальной моделью независимого развития и правовым статусом нейтралитета…

Выстроившиеся на площади офицеры, солдаты и курсанты приносят священную клятву на верность Родине, народу, Президенту. Военно­служащие Национальной армии не только свято хранят передаваемые из поколения в поколение славные традиции, но и на деле подтверждают верность заветам предков.

В нашей славной истории к флагу всегда относились как к святыне. Во все времена преклоняются боевому стягу, перед ним принимаются клятвы на верность Отчизне, беззаветное служение которой и своему народу всегда считалось у туркмен большой честью. В нынешнюю эпоху боевые знамёна - гордость и слава защитников Отечества, они приумножают боевой дух, необходимый защитникам священной независимости для сохранения целостности и безо­пасности Родины.

В этой связи традиционно праздничный парад начался с выхода знамённой группы. ­Воины отдельного батальона Почётного караула под звуки торжественного марша проносят по площади Государственный флаг Туркменистана и боевые знамёна всех родов войск.

Затем перед трибуной стройным шагом проходят курсанты специализированной военной школы имени ­Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны.

Жизненный путь славного сына туркменской земли, доб­лестного фронтовика и прирождённого педагога, прадеда Президента Туркменистана Бердымухамеда Аннаева сегодня служит для молодёжи образцом истинного патриотизма.

Украшением нынешнего парада стали женщины-военнослужащие, которые добросовестно служат родной Отчизне в военных и правоохранительных органах страны.

За ними по площади следуют батальоны офицеров - отличников боевой подготовки, с честью выполняющих свой воинский и гражданский долг. Среди них - военнослужащие Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной миграционной службы.

Одним из ключевых аспектов политики, проводимой Президентом Сердаром Бердымухамедовым, выступает формирование нового поколения национальных военных кадров. В стране создаются все условия для того, чтобы молодые туркменистанцы, проявляющие желание стать квалифицированными специа­листами, могли обучаться в военных учебных заведениях. В действующих в настоящее время профильных вузах огромное внимание уделяется качеству и эффективности преподавания, повышению уровня профессионального мастерства, совершенствованию навыков управления современной техникой и оборудованием.

Участниками нынешнего смотра в честь очередной годовщины независимости Туркменистана стали курсанты Военного института и Военно-морского института.

За ними перед трибуной, чеканя шаг, проходят воспитанники Института мвд, Пограничного института, Института национальной безо­пасности.

Учебно-воспитательный процесс в этих учебных заведениях полностью соответствует требованиям времени.

Свой весомый вклад в дело обеспечения мира и спокойствия нашей Отчизны вносят воины-мотострелки, являющие собой показательный пример безупречной выучки и высокого воинского мастерства.

Их сменяет батальон турк­менских лётчиков. Умело управляя современными самолётами, они надёжно охраняют мирное небо Родины.

Далее по площади проходит ба­тальон танкистов, которые обладают отличными навыками вождения мощными танками последнего поколения.

Участниками нынешнего смотра стали военнослужащие артиллерийского и зенитного дивизионов, а также морские пехотинцы. В ходе военных учебно-тактических мероприя­тий они демонстрируют высокий профессионализм.

Следом на площадь выходят воины батальонов специального назначения "Türkmen edermen" Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности и Государственной пограничной службы. Руководствуясь идеалами патриотизма и отваги таких полководцев, как Гёроглы бек, Тогрул бек, Чагры бек, Алп Арслан, Мялик ша, Султан Санджар, Байрам хан, Султан Джелаледдин, оставивших немеркнущий след в истории народа, они безукоризненно и ответственно выполняют воинский долг. Компактность и мобильность групп позволяет чётко и оперативно выполнять стоящие перед ними боевые задачи.

Отличительная черта военно­служащих этих подразделений, названных по инициативе Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова "Türkmen edermen", - отличный уровень боевой, теоретической и физической подготовки, мужество и решимость. Эмблемой групп спецназа является алабай, в котором сочетаются все эти качества.

Как известно, на протяжении тысячелетий ахалтекинские скакуны были верными спутниками бесстрашных джигитов, а на праздниках - их близкими друзьями. Легендарные "небесные" кони - гордость и достояние туркменского народа - в новую историческую эпоху являются воплощением устремлённости вперёд, к новым высотам созидания и прогресса.

Сегодня, как и в далёкие времена, "райские" скакуны - надёжные помощники защитников Родины и стражей правопорядка. В этой связи, по сложившейся доброй традиции, парад продолжают военнослужащие конных подразделений, созданных в войсковых частях отечественных Вооружённых Сил и МВД.

Смотр современной военной техники, поступившей в последние годы на вооружение всех силовых ведомств, демонстрирует высокий уровень обороноспособности Туркменского государства, готовность противодействовать вызовам и угрозам времени. Передовые технологии эффективно задействованы в повседневной деятельности военных и правоохранительных органов, что помогает офицерам и солдатам успешно выполнять поставленные перед ними ответственные задачи.

В нынешнюю эпоху заметно поднялся престиж Военно-морских сил, стоящих на страже священных рубежей Отчизны на Каспии и обес­печивающих безопасность страны, мир и спокойствие туркменского народа. В рамках программы развития Вооружённых Сил Туркменистана систематически модернизируется материально-техническая база военного флота, предпринимаются шаги как по закупке кораблей, а также самой новейшей техники и оборудования, так и по строительству собственных судов, повышается боевая и теоретическая подготовка военных моряков.

Подтверждением тому стало праздничное шествие флотилии, проходящее одновременно в акватории порта на Каспии.

Открыл парад боевой корабль класса корвет "Deňiz han", поступивший на вооружение Военно-морских Сил и оснащённый высокоточным современным оружием. Напомним, что 10 августа текущего года Президент Сердар Бердымухамедов посетил расположенную в западном регионе воинскую часть "Garşy" ВМС и ознакомился с боевыми возможностями, техническими характеристиками и особенностями конструкции этого судна.

За ним проследовали ракетные катера "Edermen" и "Gaýratly". Смотр военного флота продолжают пограничные сторожевые суда типа "Galkan", которые обеспечивают безопасность морских границ нашей страны.

Далее наступает очередь современной наземной военной техники. По площади перед трибуной проходят механизированные колонны различных родов войск, во главе которых - многоцелевой бронеавтомобиль "Тайфун".

За ним на площадь выезжают внедорожники марки "Dongfeng Mengshi" с Государственным флагом Туркменистана и боевыми знамёнами всех родов войск Вооружённых Сил страны.

На нынешнем параде представлен также бронированный автомобиль "TITAN-DS".

Для быстрого и беспрепятственного выполнения боевых задач спецподразделениями "Türkmen edermen" предназначены квадроциклы

"XP-1000", "MV-850", "BIG BOSS-570", на которых установлена позволяю­щая уничтожить низколетящие вертолёты и бронетехнику современная техника.

В проведении специальных операций большим подспорьем служат военные машины марок "MRZR-D2", "MRZR-D4", "DAGOR". Это мобильные, мощные тактические транспортные средства, способные передвигаться со значительной нагрузкой в зонах с ограниченным доступом и по бездорожью, применяются военнослужащими группы специального назначения.

Смотр техники продолжают легковые военные автомобили марки "Land Rover" и "NIMR AJBAN", а также самоходные противотанковые ракетные комплексы "КАРАКАЛ".

Затем на площадь выезжают легковые бронированные автомобили "NIMR" и "Al SHIBL2", с помощью которых воины формирований специального назначения "Türkmen edermen", действуя слажено, успешно решают поставленные перед ними задачи.

Праздничное шествие продолжают бронетранспортёры "БТР-80А", используемые для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы неприятеля, противотанковых средств.

Далее следуют бронированные автомобили "BARS", "TITAN-DS", на которых установлены пулемёты, способные уничтожать низколетящие вертолёты.

На нынешнем военном параде также представлен бронетранспортёр "BMC Kirpi MRAP" с пулемётами и передвижными зенитно-ракетными комплексами на борту.

Вторая механизированная колонна состоит из специа­лизированных транспортных средств, представляющих основную ударную группу сухопутных войск Вооружённых Сил страны.

В первых рядах - мощная бронированная техника "Т-90S", современные боевые машины пехоты - "БМП-2D" и "БМП-3".

Затем участникам торжества были продемонстрированы зенитный и зенитно-ракетный комплексы "Zsu-23-4 Шилка", "Стрела-10" и "КУБ", предназначенные для уничтожения в любых погодных условиях низколетящих самолётов, вертолётов и крылатых ракет.

В результате успешной реализации в стране военных преобразований модернизируются ракетные артиллерийские войска за счёт оснащения мощной передовой техникой. Примером тому служат применяемые в этих воинских формированиях самоходные артиллерийские установки - гаубицы "2С-1 Гвоздика". С их помощью можно вывести из строя пункты управления, бронированную технику и личный состав противника.

Далее перед трибуной проезжают тягачи "КАМАЗ" с гаубицей "D-30", а также тягачи "MAN" с гаубицей "D-20".

На сегодняшнем параде по случаю знаменательной даты национального календаря демонстрируются 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "БМ-21А Белград" и реактивный арткомп­лекс "Смерч", отличающиеся высокими боевыми характеристиками, точностью, мощью и способностью наносить удары по дальним целям.

В составе третьей механизированной колонны - современные беспилотные летательные аппараты, которые в последние годы эффективно используются в формированиях Национальной армии. В их числе - "Bayraktar TB2", считающийся одним из лучших в мире в своём классе.

Представленные боевые беспилотники последнего поколения "Falko" и "SKY STRIKER" предназначены для сбора разведывательных сведений, выведения из строя бронированной техники и сис­тем управления противника группами специального назначения.

Участникам мероприятия также были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты "Orbiter 2B" и гирокоптер "Autogyro Cavalon", находящиеся в распоряжении МВД.

Торжественный военный смотр продолжают автомобили марки "Land Rover", на которых установлены комплексы современной связи "Rode Schwarz".

За ними движутся передовые зенитно-ракетные комп­лексы "FD-2000", "KS-1A", "Печора-2БМ" и "FM-90". По своим боевым характеристикам они считаются лучшими в деле обеспечения защиты от воздушных атак противника.

Затем по площади в составе четвёртой механизированной колоны следуют новые автомобили, находящиеся на вооружении Государственной пограничной службы - "KIA KLTV 141" и современные мототранспортные средства "MOTOWEZDEHOD".

Следом проезжают многоцелевые, бронированные боевые машины "Toyota HILUX", "KIA KLTV 141" и "COBRA", которые эффективно используются для охраны священных рубежей Отчизны.

Далее следуют бронированные автомобили Погранвойск марки "Mantra" с миномётами калибра 120 мм на борту.

Продолжают праздничный парад автомобили "IVECO", на которых установлены зенитно-ракетные комплексы "ЗУ-23" для уничтожения воздушных целей на низкой высоте и беспилотники "Orbiter 2B".

В составе пятой механизированной колонны - принятая на вооружение Министерства национальной безопасности современная военная техника. В сегодняшнем торжестве представлены бронированные боевые машины "IVECO M65" и "Storm-Rider".

За ними на площадь выезжают бронетранс­портёры "Lazar III", предназначенные для вывода из строя легкобронированной техники, безопасной переброски группы специального назначения в обозначенную точку.

В шестой механизированной колоне - техника Министерства внутренних дел.

В параде участвуют бронированные автомобили марок "TITAN-DS" и "FORD HENNESSEY".

В распоряжении сотрудников МВД - легкобронированные автомобили марок "FORD ATLAS", "Toyota Tundra", "GMC Sierra", "PMV Survivor II", "TITAN-DS", которые служат для поддержания мирной и спокойной жизни народа, общественного порядка.

Далее праздничный смотр продолжается в воздухе. В обеспечении безопасности Отчизны огромная роль отводится Военно-воздушным Силам страны. За штурвалами представленных сегодня современных крылатых машин - турк­менские лётчики, демонстрирующие высокое мастерство и отточенные навыки управления новейшей авиатехникой.

В небе над площадью появляются военно-транспортные винтокрылые машины "Ми-17В-5", предназначенные для поддержания Сухопутных войск с неба, транспортировки грузов и боевой техники.

За ними в воздушном пространстве - вертолёты "Ми-24", которые применяются с целью повышения огневой мощи и мобильности частей и подразделений Сухопутных ­войск. Они снабжены высокоточным оружием для поражения наземных и воздушных целей.

Далее следуют вертолёты марок "Eurocopter-145" Министерства внутренних дел страны и "Eurocopter-365" Министерства национальной безопасности, каждый из которых отличается высокими боевыми характеристиками.

Зрителям также были продемонстрированы вертолёты "Agusta-139" и "Agusta-109" Государственной пограничной службы. Они эффективно используются в деле надёжной охраны и нерушимости священных рубежей нашей страны, являющихся границей дружбы и братства.

Следом над площадью пролетает специальный самолёт "Diamond-42", предназначенный для проведения разведывательных полётов.

Затем в небе появляются боевые воздушные машины "A-29 Super Tuсano", обеспеченные высокоточным вооружением. Их главная цель - поддержка наземных операций сухопутных войск огнём в ночное и дневное время в различных погодных условиях.

В воздухе - военно-транспортный многоцелевой самолёт "Ан-74" и современный тактический военно-транспортный самолёт "C-27J Spartan", а также группа боевых самолётов "Су-25".

Среди представленной современной авиатехники - боевые самолёты "М-346", способные летать при любых погодных условиях, на различной высоте, над любой местностью, будь то горы, равнина или море. Оснащённые всем необходимым для выполнения стоящих перед ВВС задач, они предназначены для защиты воздушного пространства, ведения разведки, поддержки действий сухопутных войск. Следует также отметить, что на одном из них Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов совершил испытательный полёт.

В завершение большая группа истребителей "M-346" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа и сложные виражи, что стало наглядным свидетельством профессионализма военных лётчиков. Они украсили воздушное пространство над столицей цветами Государственного флага.

Представленная на нынешнем торжественном параде суперсовременная наземная и воздушная техника - яркое свидетельство огромного внимания Президента Сердара Бердымухамедова к воп­росам укрепления обороноспособности независимого нейтрального Туркменистана, модернизации Вооружённых Сил, дальнейшего совершенствования деятельности военных и правоохранительных органов.

Праздничный смотр на главной площади страны продолжил Отдельный батальон Почётного караула Министерства обороны. Воины данного формирования показали безупречную выучку и высокое мастерство в исполнении строевых приёмов с оружием. На площади складываются контуры Монумента независимости и цифра "XXXI", олицетворяющая очередную знаменательную дату суверенитета родной Отчизны.

КамАЗ-63968 "Тайфун-К" и Dongfeng Mengshi

INKAS Titan-DS

BMC Kirpi MRAP

БТР-80А

Т-90С

БМП-3

БМП-2Д

ЗСУ-23-4 "Шилка"

ЗРК Стрела-10

Самоходные пусковые установки ЗРК "Куб"

122-мм гаубицы Д-30

152-мм пушки-гаубицы Д-20

122-мм САУ 2С1 "Гвоздика"

122-мм РСЗО БМ-21А "БелГрад"

300-мм РСЗО "Смерч" на шасси Tatra

Автожир AutoGyro Cavalon

БПЛА Bayractar TB2

БПЛА Selex ES Falco

Дроны-камикадзе Sky Striker

Orbiter 2B

Пусоквые установки ЗРК FD-2000

Пусковые установки ЗРК KS-1A

Пусковые установки ЗРК Печора-2БМ

БТР "Лазар-3"

На фото и скрины далеко не все вошло, поэтому если кому интересно, вот полное видео парада. Спасибо https://t.me/ChDambiev за ссылку.