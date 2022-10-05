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РИА Новости

Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны

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Спутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Четвертого октября 1957 года в СССР началась космическая эра — на космодрома Байконур произошел успешный запуск первого искусственного спутника Земли. Подготовку, запуск и управление аппаратом в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

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Страны
Россия
Проекты
Байконур
СККП
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