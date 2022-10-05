Голод и массовое переселение. Запад игнорирует глобальные угрозы

Если военный конфликт на Украине затянется, цены на продовольственные товары продолжат расти

Вероятными следствиями конфликта на Украине станут массовый голод и более масштабный кризис с беженцами, пишет The National Interest. Обе эти проблемы можно предотвратить, если урегулировать сложившуюся ситуацию.

Скотт Семет (Scott Semet)

И Россия, и Соединенные Штаты должны приложить все усилия для того, чтобы найти компромиссное решение и положить конец конфликту на Украине. Между тем необходимо расширить программы по обеспечению экспорта продовольственных товаров и удобрений из черноморских портов, чтобы минимизировать масштабы снижения уровня жизни, голода, массовой миграции и гибели людей, которые этот конфликт неизбежно повлечет за собой.

Боевые действия на Украине оказывают губительное воздействие на глобальное производство, распределение и доступ к продовольственным товарам. По этой причине мы должны работать над тем, чтобы как можно скорее положить конец конфликту.

Тем временем, чтобы свести к минимуму ущерб от голода и массового переселения, которые уже начались из-за военных действий, а также масштабы ухудшения качества жизни, масштабы голода, массовой миграции и гибели людей, которые могут начаться в ближайшем будущем, международным организациям, таким как ООН, следует расширить свои программы по экспорту продовольственных товаров и удобрений из портов Черного моря.

До начала российской специальной операции на Украине в феврале цены на продукты уже росли из-за проблем с цепочками поставок, вызванных пандемией, и резкого роста цен, особенно на транспортные услуги и топливо. С января 2021 года, когда последствия пандемии уже проявились в полной мере, спотовая цена на природный газ в Евросоюзе выросла на 970%.Потоки газа из России остаются крайне ограниченными из-за санкций, и европейские страны не могут быстро найти альтернативные источники поставок, то есть высокие цены, вероятно, продержатся еще некоторое время.

Более того, поскольку 75% расходов на производство аммиака приходятся на закупку природного газа (аммиак представляет собой основу самых дешевых и эффективных удобрений, а также более сложных соединений), цены на удобрения выросли более чем в два раза. Многие заводы по производству удобрений по всему миру сократили производство или полностью его остановили из-за высоких расходов на газ и электроэнергию. Последующее сокращение предложения приведет к дальнейшему росту цен. Фермерам придется либо переложить на потребителей возросшие расходы на покупку удобрений, либо уменьшить количество используемых удобрений, что, в свою очередь, приведет к снижению урожайности, уменьшению объемов продовольствия на рынке и, следовательно, к повышению цен. В любом случае стоимость продуктов питания вырастет.

В настоящее время цены на продовольствие – даже с поправкой на инфляцию – значительно выше, чем они были в разгар арабской весны 2011 – 2013 годов, когда нехватка продовольствия, политическая нестабильность и война на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к гибели сотен тысяч людей и когда миллионы превратились в вынужденных переселенцев или окончательно бежали из региона.

Новая программа ООН, позволяющая обеспечить перевозку части зерна через Черное море, представляет собой шаг в нужном направлении. Именно она является одной из причин некоторого снижения цен на продовольственные товары. Однако, поскольку эта программа ограничена, и на данный момент всего 185 судов перевозят 4,2 миллиона тонн, что намного меньше обычных для этого сезона 60 миллионов тонн, цены на продукты питания остаются чрезвычайно высокими.

Хотя расширение программы ООН стало бы серьезным подспорьем в борьбе с голодом, особенно на Ближнем Востоке и Северной Африке, которые традиционно покупают большие объемы российского и украинского зерна, добиться этого трудно по нескольким причинам. Во-первых, европейские фермеры подняли цены на свою продукцию из-за заоблачной стоимости электроэнергии, природного газа и дизельного топлива. Поскольку на Украине более низкие цены на сырье и ей не нужно платить за соблюдение строгих экологических норм Евросоюза, отмена тарифов и квот позволила Украине устанавливать на свою продукцию более низкие цены. Очевидное решение состоит в том, чтобы направить больше зерна сразу на Ближний Восток и Северную Африку, а не в страны Евросоюза. Снижение цен на продовольствие поможет всем жителям Европы и повредит лишь небольшой группе фермеров. Некоторым лидерам такой вариант может показаться политически привлекательным.

Россия жалуется, что покупателям в странах Ближнего Востока и Северной Африке предназначается лишь небольшой процент экспорта, тогда как львиная доля экспорта должна идти в "недружественные" страны, в первую очередь в Евросоюз. В отсутствие прогресса на переговорах с НАТО Россия вполне может поставить крест на программе ООН. Поэтому более разумным было бы отправлять больше зерна напрямую в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Соединенные Штаты осудили Турцию за поддержку, которую та оказывает Азербайджану в его конфликте с Арменией. Между тем Анкара выразила тревогу в связи с тем давлением, которое на нее оказывает Вашингтон, чтобы заставить ее соблюдать санкции, введенные против России – которая является для Армении источником значительных доходов от торговли и туризма. В качестве возможной ограниченной уступки два крупных турецких банка прекратили принимать российские карты "Мир". Вашингтон поступил бы мудро, если бы договорился о взаимоприемлемой сделке. В противном случае Турция может поставить крест на программе ООН, отдав предпочтение сохранению крепких экономических связей с Россией и продолжив поддерживать Азербайджан.

Со стороны лидеров Евросоюза было бы чрезвычайно разумно начать работу над поисками способов урегулирования текущего конфликта на Украине. В противном случае европейцам придется платить гораздо более высокую цену за продукты питания в дополнение к значительному увеличению стоимости газа и электричества, что приведет к снижению уровня жизни, а в некоторых случаях даже к смерти. В этом случае возможны бунты и массовые беспорядки. Европе также следует готовиться к новой волне беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, и их может оказаться даже больше, чем во время арабской весны. Не стоит также забывать и о шести миллионах украинских беженцев, которых Европа сейчас принимает. Лидеры Евросоюза должны убедить Соединенные Штаты перестать подливать масла в огонь конфликта, как бы трудно это ни было.

В Соединенных Штатах имеется достаточно внушительный запас природного газа, а это значит, что цены на электроэнергию, удобрения и продукты питания там будут ниже, чем в Европе. Но инфляция все равно, вероятно, будет высокой, хотя пока трудно сказать, повлечет ли рост цен снижение уровня общественной поддержки действий Соединенных Штатов в отношении России.

Сейчас ни Европа, ни Соединенные Штаты не предпринимают достаточно активных шагов для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. В апреле один высокопоставленный чиновник внешнеполитического ведомства Евросоюза сказал, что этот конфликт "необходимо выиграть на поле боя", и призвал отправлять Украине как можно больше оружия и денег. В Вашингтоне Белый дом и конгресс тоже сосредоточены главным образом на увеличении объемов военной и другой помощи Украине, а не на поиске способа остановить боевые действия.

ООН должна приложить больше усилий для прекращения конфликта. Несмотря на то, что на Генеральной ассамблее, состоявшейся на прошлой неделе, много говорили о прекращении военных действий, за этим не последовало практически никаких шагов. Однако урегулирование этого конфликта и увеличение экспорта продовольствия, топлива и удобрений из Черного моря полностью согласуется с основной миссией ООН.

Многие западные политики, по всей видимости, считают, что, поскольку конфликт на Украине представляет собой легитимные действия за фундаментальные права, демократию и свободу, пойти на эту болезненную жертву необходимо. Однако большинство жителей Европы и всего мира, несомненно, предпочли бы не голодать и не замерзать до смерти и-за каких-то высокопарных политических идеалов. "Кто контролирует поставки продовольствия, тот контролирует народ", – сказал однажды Киссинджер. Использовать продовольствие в качестве оружия, особенно против третьих стран, которые не имеют никакого отношения к текущему конфликту, – это жестоко и аморально.

Скотт Семет, магистр Йельского университета и магистр делового администрирования в бизнес-школы Колумбийского университета. Более двадцати пяти лет работает на мировых финансовых рынках в области финансовых услуг, частных инвестиций и венчурного капитала. Создавал и руководил аналитическими отделами в крупных финансовых учреждениях. В последнее время он сосредоточился на изучении бизнеса, экономики и политики в Евразии.